Οι Ισραηλινοί χτύπησαν μαζικά εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, δείτε βίντεο
Οι Ισραηλινοί χτύπησαν μαζικά εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, δείτε βίντεο

Οι επιδρομές είχαν ως στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο οι Χούθι χρησιμοποιούν για τη διακίνηση οπλισμού από το Ιράν

Αεροπορικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Υεμένη, πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί, με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ να προειδοποιεί για «οδυνηρές συνέπειες» σε κάθε νέα επίθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι επιδρομές είχαν ως στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο οι Χούθι χρησιμοποιούν για τη διακίνηση οπλισμού από το Ιράν. Ο εξοπλισμός αυτός αξιοποιείται, σύμφωνα με το Ισραήλ, για επιθέσεις εναντίον της χώρας αλλά και συμμάχων της στην περιοχή.



Νωρίτερα, οι IDF είχαν ζητήσει από τους πολίτες να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή. 



Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του λιμανιού. Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τρεις αποβάθρες που είχαν επισκευαστεί έπειτα από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.



Τα πλήγματα ακολουθούν σειρά επιθέσεων των Χούθι στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται την Κυριακή. Σε απάντηση, το Ισραήλ έχει στοχεύσει κατ’ επανάληψη το λιμάνι της Χοντέιντα, χαρακτηρίζοντάς το βασικό κόμβο ανεφοδιασμού και επιχειρησιακής υποστήριξης των ανταρτών.



Ο Κατζ δήλωσε ότι η επίθεση στο λιμάνι εντάσσεται στη στρατηγική συνέχισης του ναυτικού και εναέριου αποκλεισμού της οργάνωσης. «Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται πλήγματα και θα πληρώνει επώδυνο τίμημα για κάθε προσπάθεια να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισε.


