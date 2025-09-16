Οι Ισραηλινοί χτύπησαν μαζικά εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, δείτε βίντεο
Οι επιδρομές είχαν ως στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο οι Χούθι χρησιμοποιούν για τη διακίνηση οπλισμού από το Ιράν
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι επιδρομές είχαν ως στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο οι Χούθι χρησιμοποιούν για τη διακίνηση οπλισμού από το Ιράν. Ο εξοπλισμός αυτός αξιοποιείται, σύμφωνα με το Ισραήλ, για επιθέσεις εναντίον της χώρας αλλά και συμμάχων της στην περιοχή.
🇾🇪🇮🇱⚡- Footage of the massive Israeli attacks on Yemen's Hodeidah port. pic.twitter.com/A6D9WK5Qls— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) September 16, 2025
Νωρίτερα, οι IDF είχαν ζητήσει από τους πολίτες να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή.
תיעוד מיציאת מטוסי הקרב לתקיפה בתימן: חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הזירות— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025
לכל הפרטים👇https://t.co/NErveWXfpy pic.twitter.com/RCPq9R6cmW
Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του λιμανιού. Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τρεις αποβάθρες που είχαν επισκευαστεί έπειτα από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.
🚨 BIG BREAKING— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 16, 2025
Israel has LAUNCHED airstrikes on Yemen’s Hodeidah port, a KEY Red Sea hub 🚀🔥
— 12 airstrikes have HIT 3 docks so far. pic.twitter.com/u3dZaWwPCC
Τα πλήγματα ακολουθούν σειρά επιθέσεων των Χούθι στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται την Κυριακή. Σε απάντηση, το Ισραήλ έχει στοχεύσει κατ’ επανάληψη το λιμάνι της Χοντέιντα, χαρακτηρίζοντάς το βασικό κόμβο ανεφοδιασμού και επιχειρησιακής υποστήριξης των ανταρτών.
🇮🇱✈️🔥 A few minutes ago, Israeli Air Force fighter jets bombed the port of Hodeidah in the western part of Yemen, which is under Houthi control, resulting in the destruction of combat materials and weapons.— Visioner (@visionergeo) September 16, 2025
See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/EqbT0dY6bj
Ο Κατζ δήλωσε ότι η επίθεση στο λιμάνι εντάσσεται στη στρατηγική συνέχισης του ναυτικού και εναέριου αποκλεισμού της οργάνωσης. «Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται πλήγματα και θα πληρώνει επώδυνο τίμημα για κάθε προσπάθεια να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισε.
