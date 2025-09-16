Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ισραήλ: Ετοιμάζει επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης - Εξέδωσε εντολή εκκένωσης
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σήμερα εξέδωσε «επείγουσα εντολή εκκένωσης» του λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, της Χοντέιντα, και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.
«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποίησε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.
«Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι «όποιος παραμείνει στην περιοχή εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».
Οι IDF έχουν επιτεθεί στο λιμάνι της Χοντέιντα πολλές φορές ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025
⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك
⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy
