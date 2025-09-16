Ισραήλ: Ετοιμάζει επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης - Εξέδωσε εντολή εκκένωσης
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Υεμένη Χούθι Λιμάνι

Ισραήλ: Ετοιμάζει επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης - Εξέδωσε εντολή εκκένωσης

Οι IDF έχουν επιτεθεί στο λιμάνι της Χοντέιντα πολλές φορές ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones των Χούθι στο Ισραήλ

Ισραήλ: Ετοιμάζει επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης - Εξέδωσε εντολή εκκένωσης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σήμερα εξέδωσε «επείγουσα εντολή εκκένωσης» του λιμανιού της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, της Χοντέιντα, και ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί τις επόμενες ώρες στην περιοχή, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποίησε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.



«Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι «όποιος παραμείνει στην περιοχή εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

Οι IDF έχουν επιτεθεί στο λιμάνι της Χοντέιντα πολλές φορές ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ.


Ειδήσεις σήμερα:

H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης