Ρώσος καταδικάστηκε σε 18,5 χρόνια κάθειρξη για συνεργασία με «φιλοουκρανική» οργάνωση
Επικοινωνούσε κρυφά με μία «φιλοουκρανική» οργάνωση μέσω Telegram και μετέφερε εκρηκτικά από κρησφύγετο κατ' εντολή της οργάνωσης
Ένας Ρώσος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών και 6 μηνών για «προδοσία» αφότου κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά εκρηκτικών κατ’ εντολή «φιλοουκρανικής» οργάνωσης
Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο προδότης, κάτοικος της ρωσικής περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, φέρεται πως είχε δημιουργήσει μία «κρυφή σχέση συνεργασίας με εκπρόσωπο μιας από τις φιλοουκρανικές τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν απαγορευθεί στη Ρωσία» μέσω της εφαρμογής Telegram.
Ο ίδιος είχε πάρει εκρηκτικά από κρησφύγετο κατ’ εντολή της οργάνωσης αυτής, αναμένοντας «νέες οδηγίες» για τη χρήση τους. Το στρατοδικείο της Ρωσίας τον καταδίκασε σε 18,5 χρόνια κάθειρξης για «προδοσία»
Από την αρχή της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι δίκες για «δολιοφθορά», «προδοσία», «τρομοκρατία» ή «κατασκοπεία» έχουν αυξηθεί και γενικά έχουν ως αποτέλεσμα βαριές ποινές στους καταδικασθέντες, ένα μέσο για να περιοριστούν οι διαφωνίες.
