Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε ισραηλινά πυρά προσπαθώντας να εισέλθει παράνομα στην Ιερουσαλήμ
Στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μεροκάματα, Παλαιστίνιοι επιχειρούν κατά καιρούς να εισέλθουν παράνομα στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να πέφτουν νεκροί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων
Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας κατά την προσπάθειά του να εισέλθει παράνομα στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας στο τείχος που έχει ανεγερθεί κατά μήκος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.
Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας ανέφερε πως «απετράπη απόπειρα διείσδυσης» και άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας πυροβόλησαν τον ύποπτο για να τον εξουδετερώσουν. Λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του και η σορός του νεαρού άνδρα παραδόθηκε στις παλαιστινιακές Αρχές.
Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως «ο 25χρονος Σανάντ Νατζά Μοχάμεντ Χαντούλι σκοτώθηκε από πυρά των δυνάμεων κατοχής κοντά στην πόλη Αλ Ραμ».
Το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στις μετακινήσεις τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Οι αρχές τονίζουν πως πρόκειται για «τείχος ασφαλείας» που κατασκευάστηκε με στόχο την προστασία του Ισραήλ από επιθέσεις προερχόμενες από τη Δυτική Όχθη.
Για την παλαιστινιακή πλευρά είναι το «τείχος του απαρτχάιντ», ένα από τα πιο μισητά σύμβολα της κατοχής.
Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι αρχές του Ισραήλ ανέστειλαν πολλές άδειες που επέτρεπαν σε Παλαιστινίους να εργάζονται στην ισραηλινή επικράτεια, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας. Στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μεροκάματα, Παλαιστίνιοι επιχειρούν κατά καιρούς να εισέλθουν παράνομα στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα αρκετοί εξ αυτών να πέφτουν νεκροί από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.
