Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για το TikTok, λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτ Μπέσεντ TikTok ΗΠΑ

Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για το TikTok, λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

Ο Μπέσεντ έκανε αυτή τη δήλωση πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη

Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για το TikTok, λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας με την Κίνα για το TikTok, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη.

Αν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία για το TikTok, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία είναι «πολύ καλή στα πιο υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο

Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης