Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με την Κίνα για το TikTok, λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
Ο Μπέσεντ έκανε αυτή τη δήλωση πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη
Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας με την Κίνα για το TikTok, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη.
Αν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία για το TikTok, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία είναι «πολύ καλή στα πιο υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.
