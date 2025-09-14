Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αϊτή: Ο ΟΗΕ καταδικάζει τη σφαγή αμάχων σε χωριό βόρεια της πρωτεύουσας
Μέλη συμμοριών πυρπόλησαν το χωριό Λαμποντρί μετά τη δολοφονία ενός τοπικού ηγέτη συμμορίας,
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασε χθες Σάββατο την αναφερθείσα σφαγή περισσότερων από 40 αμάχων κατά την επίθεση συμμοριών σε ψαροχώρι βόρεια της πρωτεύουσας της Αϊτής.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο χωριό Λαμποντρί, με φόντο την κλιμάκωση της βίας των συμμοριών πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.
«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί για την κλιμάκωση της βίας που συγκλονίζει την Αϊτή και προτρέπει τις αϊτινές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι δράστες αυτών και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Αϊτή αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για τη σφαγή.
Μέσα ενημέρωσης στην Αϊτή μετέδωσαν ότι μέλη συμμοριών πυρπόλησαν το χωριό Λαμποντρί μετά τη δολοφονία ενός τοπικού ηγέτη συμμορίας, ευρύτερα γνωστού με το όνομα Βλαντίμιρ. Ήταν μέλος μιας συμμαχίας συμμοριών, της Viv Ansanm, που οι ΗΠΑ είχαν συμπεριλάβει τον Μάιο στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δηλώσει πως η συμμαχία Viv Ansanm είναι μεταξύ των βασικών παραγόντων αστάθειας και βίας στην Αϊτή. Τα μέλη της ελέγχουν μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και έχουν επεκτείνει τη δράση τους σε παρακείμενες περιοχές.
