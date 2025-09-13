Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Στρατός και στη Λουιζιάνα: Ο Τραμπ στέλνει 1.000 μέλη της Εθνοφρουράς για να παταχθεί η εγκληματικότητα
Σύμφωνα με τη Washington Post, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θέλει τη συνδρομή της Εθνοφρουράς σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξεις στα αστικά κέντρα της Πολιτείας, όπως η Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ
Στον πυρήνα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει η εγκληματικότητα, όπως προκύπτει και από την ανάπτυξη σχεδίου για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς της Λουιζιάνα με στόχο να συνδράμουν σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε αστικά κέντρα της πολιτείας.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει η Washington Post, προβλέπει τη συμμετοχή του στρατού σε επιχειρήσεις σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ. Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ωστόσο, δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη της επιχείρησης.
Όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα, το Πεντάγωνο εξετάζει πρόταση βάση της οποίας μέλη της Εθνοφρουράς θα ενεργούν επικουρικά στις δυνάμεις επιβολής της τάξης σε γειτονιές με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Επίσης θα συμβάλλουν στις επιχειρήσεις πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών και θα προσφέρουν «επιμελητειακή υποστήριξη» στις τοπικές αρχές.
Η πρόταση, που βασίζεται σε αίτημα του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι δεν έχει εγκριθεί ακόμη από ομοσπονδιακούς ή πολιτειακούς αξιωματούχους, επεσήμανε η αμερικανική εφημερίδα.
Την ίδια ώρα, τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας μειώθηκαν σε πολλές πολιτείες. Οι επιχειρήσεις καταστολής που έχει διατάξει σε πολλές πόλεις οι οποίες διοικούνται από τους Δημοκρατικούς έχουν πυροδοτήσει διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο πολλές χιλιάδες άνθρωποι στην Ουάσινγκτον.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στη Λουιζιάνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, κάτι που έχει ήδη κάνει στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει αν θα στείλει στρατεύματα στο Σικάγο «ή σε ένα μέρος όπως η Νέα Ορλεάνη».
Χθες Παρασκευή ο Ρεπουμπλικάνος είπε ότι θα στείλει μέλη της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα.
Διαμαρτυρίες για τις επιχειρήσεις καταστολής
