Ο Αντόνιο Κόστα στη Λευκωσία τη Δευτέρα
Σαφές μήνυμα αναγνώρισης της σημασίας της Κύπρου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αποτελεί η επίσκεψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τη Δευτέρα, όπως δήλωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Ο κ. Κόστα θα βρίσκεται στη Λευκωσία για επαφές, σε μια περίοδο που η Λευκωσία «μετρά» αντίστροφα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη αναμένεται να βρεθούν οι βασικές προτεραιότητες που θα αναδείξει η κυπριακή προεδρία, με έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη συγκροτήσει Γραμματεία Προεδρίας και προχωρεί στον συντονισμό των υπουργείων και των υπηρεσιών για την προετοιμασία του εξαμήνου.
Οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν απόψεις και για το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που προγραμματίζει να φιλοξενήσει η Κύπρος τον Απρίλιο του 2026, το πρώτο αυτού του τύπου από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατες τοποθετήσεις, στην ευρεία αυτή συνάντηση η Λευκωσία προτίθεται να καλέσει τους 27 ηγέτες και εταίρους της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Κύπριος Πρόεδρος θα ενημερώσει τον κ. Κόστα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από κοινού με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέστειλαν επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ένωσης σε λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου των ΗΕ και του κεκτημένου της ΕΕ, ενώ η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται λύση δύο κρατών.
Η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα κράτη μέλη και περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση, γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών και δηλώσεις στα ΜΜΕ. Η Λευκωσία βλέπει την παρουσία Κόστα ως ενίσχυση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα σταθερότητας και ευρωπαϊκής αναφοράς στην περιοχή, λίγους μήνες πριν αναλάβει τα ηνία του Συμβουλίου. (cbn.com.cy)
