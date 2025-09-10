Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
H σοκαριστική αντίδραση Άμις μητέρας αφού έπνιξε τον 4χρονο γιο της σε λίμνη στο Οχάιο - «Τον έδωσα στον Θεό», δείτε βίντεο
Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί που εντόπισαν την 49χρονη Ρουθ Μίλερ
Σοκ προκαλεί το βίντεο με την απαθή αντίδραση μιας μητέρας Άμις αφού έπνιξε τον 4χρονο γιο της σε λίμνη στο Οχάιο. Η Ρουθ Μίλερ στο βίντεο από την αστυνομία της κομητείας Τουσκαράουας ακούγεται να λέει στους εμβρόντητους αστυνομικούς ότι έδωσε τον 4χρονο γιο της «στον Θεό» και ότι «το τέλος πλησιάζει».
Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου σε κάμπινκ, αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για αυτοκίνητο του γκολφ με μια γυναίκα και τρία παιδιά που είχε πέσει σε λίμνη.
Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν την 49χρονη γυναίκα και τους δύο ενήλικους γιους της, εκείνη τους είπε για τον 4χρονο γιο της «τον έριξα στη λίμνη και τον έδωσα στον Θεό. Είναι γλυκός και τον αγαπώ. Αλλά τον έδωσα στον Θεό. Οι άνθρωποι θα μου πουν ότι είμαι τρελή. Αλλά είναι αληθινός και σας αγαπάει. Σας αγαπάει πραγματικά».
«Ετοιμάστε τις καρδιές σας. Το τέλος πλησιάζει. Και σίγουρα πρέπει να σας πω ότι σας αγαπάει. Εντάξει;» συνέχισε το παραλήρημά της η 49χρονη με έναν αστυνομικό να την ρωτάει ξανά ποιον ακριβώς έριξε στο νερό. «Έδωσα τον γιο μου στον Θεό» του απάντησε ενώ σε ερώτηση για την τύχη του συζύγου της, Μάρκους Τζ. Μίλερ η γυναίκα είπε - πάλι χωρίς ένταση - «δεν θα επιστρέψει ποτέ» επειδή ο Θεός της είπε ότι «ένα ψάρι τον κατάπιε» στη λίμνη.
Λίγη ώρα αργότερα δύτες εντόπισαν τα πτώματα του συζύγου και του 4χρονου γιου της 49χρονης βυθισμένα στον πάτο της λίμνης.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η 49χρονη που ήταν μητέρα 4 παιδιών, και ο σύζυγός της βίωναν αυτό που περιγράφεται ως «πνευματική ψευδαίσθηση», καθώς πίστευαν ότι ο Θεός τους μιλούσε και συμμετείχαν σε μια «δοκιμασία πίστης» πηδώντας στη λίμνη για να κολυμπήσουν όσο πιο μακριά μπορούσαν.
Ο δικηγόρος της Μίλερ δήλωσε στο περιοδικό People την περασμένη εβδομάδα ότι είναι «βέβαιος» ότι η υπεράσπιση της μητέρας μπορεί να αποδείξει ότι η «σοβαρή ψυχική της ασθένεια» οδήγησε στη συμπεριφορά της.
