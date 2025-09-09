Τυνησία: Δεν εντοπίστηκε κανένα drone, λέει η Εθνοφρουρά για τη φωτιά σε πλοίο στόλου για τη Γάζα
Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για επίθεση drone στο πλοίο στόλου που θα επιχειρήσει να μεταφέρει και την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα

Η τυνησιακή εθνοφρουρά ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι δεν εντόπισε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, μετά την ανακοίνωση του Στόλου για τη Γάζα ότι το βασικό του πλοίο «επλήγη» ανοικτά της Τύνιδας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ που ήρθε από την Ισπανία. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν εντοπίστηκε κανένα drone», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνοφρουράς της Τυνησίας.



Οι οργανωτές του στόλου ανέφεραν νωρίτερα πως υποπτεύονται ότι το πλοίο «Family», το οποίο επρόκειτο να μεταφέρει, μεταξύ άλλων και τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, δέχτηκε επίθεση, πιθανόν με χρήση drone.


