Τυνησία: Δεν εντοπίστηκε κανένα drone, λέει η Εθνοφρουρά για τη φωτιά σε πλοίο στόλου για τη Γάζα
Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για επίθεση drone στο πλοίο στόλου που θα επιχειρήσει να μεταφέρει και την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα
Η τυνησιακή εθνοφρουρά ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι δεν εντόπισε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, μετά την ανακοίνωση του Στόλου για τη Γάζα ότι το βασικό του πλοίο «επλήγη» ανοικτά της Τύνιδας.
«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ που ήρθε από την Ισπανία. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν εντοπίστηκε κανένα drone», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνοφρουράς της Τυνησίας.
Οι οργανωτές του στόλου ανέφεραν νωρίτερα πως υποπτεύονται ότι το πλοίο «Family», το οποίο επρόκειτο να μεταφέρει, μεταξύ άλλων και τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, δέχτηκε επίθεση, πιθανόν με χρήση drone.
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 9, 2025
▪️ BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, saldırıya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
Küresel Sumud Filosu'nun… pic.twitter.com/RBPcfk1n9j
