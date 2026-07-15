Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν σε βάρος 14χρονου στη Βρετανία
Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν σε βάρος 14χρονου στη Βρετανία
Οι κατηγορίες συνδέονται με ακροδεξιά ιδεολογία και αφορούν σχέδιο συνωμοσίας για επιθέσεις εναντίον δύο τζαμιών
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος ενός 14χρονου.
Οι κατηγορίες συνδέονται με ακροδεξιά ιδεολογία και αφορούν σχέδιο συνωμοσίας για επιθέσεις εναντίον δύο τζαμιών στο νότιο Λονδίνο.
Ο νεαρός συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα για πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητο. Ωστόσο, κατά τις έρευνες της αστυνομίας βρέθηκαν έγγραφα που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την «τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών»
«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατηγορία τρομοκρατίας σε βάρος νεαρού αγοριού, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη και στην τοπική κοινότητα», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.
Η αστυνομία υπογραμμίζει πως δεν θεωρεί ότι η υπόθεση συνδέεται με μια ευρύτερη τρομοκρατική απειλή, ωστόσο είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε τζαμιά.
Οι κατηγορίες συνδέονται με ακροδεξιά ιδεολογία και αφορούν σχέδιο συνωμοσίας για επιθέσεις εναντίον δύο τζαμιών στο νότιο Λονδίνο.
Ο νεαρός συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα για πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητο. Ωστόσο, κατά τις έρευνες της αστυνομίας βρέθηκαν έγγραφα που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την «τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών»
«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατηγορία τρομοκρατίας σε βάρος νεαρού αγοριού, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη και στην τοπική κοινότητα», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.
Η αστυνομία υπογραμμίζει πως δεν θεωρεί ότι η υπόθεση συνδέεται με μια ευρύτερη τρομοκρατική απειλή, ωστόσο είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε τζαμιά.
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