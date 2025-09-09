Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Αναφορές για επίθεση drone στο πλοίο που θα μεταφέρει την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα
Αναφορές για επίθεση drone στο πλοίο που θα μεταφέρει την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε λιμάνι της Τυνησίας, που είναι ελλιμενισμένος ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» , ο οποίος θέλει να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας
Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram πως ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.
Πηγές αναφέρουν πως το πλοίο που χτυπήθηκε, ονόματι «Family», είναι αυτό που του Στόλου, ενώ ανάμεσα στα άτομα που θα βρεθούν σε αυτό στην πορεία προς τη Γάζα, θα είναι και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.
Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Πηγές αναφέρουν πως το πλοίο που χτυπήθηκε, ονόματι «Family», είναι αυτό που του Στόλου, ενώ ανάμεσα στα άτομα που θα βρεθούν σε αυτό στην πορεία προς τη Γάζα, θα είναι και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.
UN Special Rapporteur Francesca Albanese from the port of Sidi Bou Said in Tunisia: The lead boat of the #SumudFlotilla was attacked by a drone inside the port.#SumudForGaza #Sumud#قافلة_الصمود # #sumudforgazza pic.twitter.com/hwjE9PK0dM— Ab (@Abdnys) September 8, 2025
Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 9, 2025
▪️ BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, saldırıya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
Küresel Sumud Filosu'nun… pic.twitter.com/RBPcfk1n9j
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ
Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα