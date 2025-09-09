Αναφορές για επίθεση drone στο πλοίο που θα μεταφέρει την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα
Αναφορές για επίθεση drone στο πλοίο που θα μεταφέρει την Τούνμπεργκ προς τη Γάζα

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε λιμάνι της Τυνησίας, που είναι ελλιμενισμένος ο  «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» , ο οποίος θέλει να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας

Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram πως ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Πηγές αναφέρουν πως το πλοίο που χτυπήθηκε, ονόματι «Family», είναι αυτό που του Στόλου, ενώ ανάμεσα στα άτομα που θα βρεθούν σε αυτό στην πορεία προς τη Γάζα, θα είναι και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.



Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.


