Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Αρχιμηχανικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε σε επιδρομή drone
Πόλεμος στην Ουκρανία: Αρχιμηχανικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε σε επιδρομή drone
Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ένα ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού και της πόλης Ενερχοντάρ
Ο αρχιμηχανικός στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος κοντά στις εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.
Σύμφωνα με τον Αλεξέι Λιχατσόφ, ένα ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού και της πόλης Ενερχοντάρ, προκαλώντας τον θάνατο του αρχιμηχανικού Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και του οδηγού.
Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο είχε κατηγορήσει το Κίεβο για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών» ενεργειών εναντίον του πυρηνικού σταθμού, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον Αλεξέι Λιχατσόφ, ένα ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού και της πόλης Ενερχοντάρ, προκαλώντας τον θάνατο του αρχιμηχανικού Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και του οδηγού.
Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο είχε κατηγορήσει το Κίεβο για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών» ενεργειών εναντίον του πυρηνικού σταθμού, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.
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