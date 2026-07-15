Πόλεμος στην Ουκρανία: Αρχιμηχανικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε σε επιδρομή drone
ΚΟΣΜΟΣ
Ζαπορίζια Πόλεμος στην Ουκρανία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αρχιμηχανικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε σε επιδρομή drone

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ένα ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού και της πόλης Ενερχοντάρ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αρχιμηχανικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε σε επιδρομή drone
Ο αρχιμηχανικός στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια σκοτώθηκε εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος κοντά στις εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.

Σύμφωνα με τον Αλεξέι Λιχατσόφ, ένα ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού και της πόλης Ενερχοντάρ, προκαλώντας τον θάνατο του αρχιμηχανικού Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ και του οδηγού.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο είχε κατηγορήσει το Κίεβο για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών» ενεργειών εναντίον του πυρηνικού σταθμού, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

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