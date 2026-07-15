Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της
Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της
Η ανήλικη διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κω όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με τζετ σκι για μία οικογένεια από το Ιράκ στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Μία ανήλικη κοπέλα βρέθηκε ανοιχτά της Κω και διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της.
Όλα ξεκίνησαν πλησίον του Μπόντρουμ όταν η μητέρα της οικογένειας ειδοποίησε τις τουρκικές αρχές για ανατροπή τζετ σκι. Οι τουρκικές αρχές που έχουν την ευθύνη της επιχείρησης της θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, ενημέρωσαν τις ελληνικές να συνδράμουν για να διαπιστωθεί αν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα προς την Κω.
Το Λιμενικό εντόπισε μια ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της στα βορειοανατολικά της Κω. Η ανήλικη διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κω όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται αφού παραμένουν αγνοούμενοι ο πατέρας και η αδερφή της ανήλικης. Ταυτόχρονα, έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως πέντε μποφόρ.
Όλα ξεκίνησαν πλησίον του Μπόντρουμ όταν η μητέρα της οικογένειας ειδοποίησε τις τουρκικές αρχές για ανατροπή τζετ σκι. Οι τουρκικές αρχές που έχουν την ευθύνη της επιχείρησης της θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, ενημέρωσαν τις ελληνικές να συνδράμουν για να διαπιστωθεί αν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα προς την Κω.
Το Λιμενικό εντόπισε μια ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της στα βορειοανατολικά της Κω. Η ανήλικη διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κω όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται αφού παραμένουν αγνοούμενοι ο πατέρας και η αδερφή της ανήλικης. Ταυτόχρονα, έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως πέντε μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα