Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της
ΚΟΣΜΟΣ
Κως Λιμενικό Μπόντρουμ Θάνατος Τουρκία

Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της

Η ανήλικη διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κω όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Τραγωδία στο Μπόντρουμ: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με τζετ σκι για μία οικογένεια από το Ιράκ στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Μία ανήλικη κοπέλα βρέθηκε ανοιχτά της Κω και διαπιστώθηκε ο θάνατός της ενώ αγνοείται ο πατέρας και η αδερφή της. 

Όλα ξεκίνησαν πλησίον του Μπόντρουμ όταν η μητέρα της οικογένειας ειδοποίησε τις τουρκικές αρχές για ανατροπή τζετ σκι. Οι τουρκικές αρχές που έχουν την ευθύνη της επιχείρησης της θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, ενημέρωσαν τις ελληνικές να συνδράμουν για να διαπιστωθεί αν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα προς την Κω. 

Το Λιμενικό εντόπισε μια ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της στα βορειοανατολικά της Κω. Η ανήλικη διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κω όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται αφού παραμένουν αγνοούμενοι ο πατέρας και η αδερφή της ανήλικης. Ταυτόχρονα, έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως πέντε μποφόρ.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης