Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
Μέση Ανατολή ΗΠΑ

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος
Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

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