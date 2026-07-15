Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος
Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος
Δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο
Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.
Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.
Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.
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