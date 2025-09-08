Γάλλος αναισθησιολόγος δικάζεται για τη δολοφονία 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο γιατρός δηλητηρίαζε ασθενείς για να βλάψει συναδέλφους του με τους οποίους είχε έρθει σε σύγκρουση και στη συνέχεια να κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του, επαναφέροντάς τους