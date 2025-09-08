ΗΠΑ προς Ευρώπη: Σταματήστε να αγοράζετε φυσικό αέριο και πετρέλαιο αν θέλετε νέες κυρώσεις στη Μόσχα

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Οι Βρυξέλλες πιέζουν την Ουάσιγκτον για αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στον Πούτιν, στο πλαίσιο προσπάθειας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία
Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αν θέλουν η Ουάσιγκτον να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα, σύμφωνα με τον υπεύθυνο ενέργειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι το εμπόριο αυτό χρηματοδοτεί τη «πολεμική μηχανή» του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, δήλωσε στους Financial Times ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αγοράζουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, βενζίνη και άλλα προϊόντα ορυκτών καυσίμων, προκειμένου να τηρήσουν τους όρους της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η οποία καλεί τις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2028.
«Αν οι Ευρωπαίοι έβαζαν ένα όριο και έλεγαν: "Δεν θα αγοράζουμε άλλο ρωσικό φυσικό αέριο, δεν θα αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο". Θα είχε αυτό θετική επίδραση και στις ΗΠΑ, ώστε να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση [όσον αφορά τις κυρώσεις]; Απολύτως», δήλωσε σε συνέντευξη πριν από τις συνομιλίες με τον ομόλογό του από την ΕΕ στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα. «Πιστεύουμε ότι είναι καλό για την Ευρώπη από οικονομική άποψη. Θέλεις να έχεις ασφαλείς προμηθευτές ενέργειας που είναι σύμμαχοί σου, όχι εχθροί σου. Ο άλλος λόγος είναι ότι ένας τεράστιος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ, και πιστεύω και της ΕΕ, είναι να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πολεμικό της μηχανισμό από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και αν σταματήσεις τις ευρωπαϊκές αγορές αυτών των προϊόντων, μειώνονται τα έσοδά της».
Οι Βρυξέλλες πιέζουν την Ουάσιγκτον να επιβάλει αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στον Πούτιν, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.
