Λειτουργεί κανονικά το αεροδρόμιο Ραμόν στο Ισραήλ, μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του
Νωρίτερα drone από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα

Το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ λειτουργεί πλέον κανονικά, μετά από μία προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, σήμερα, όταν ένα drone από την Υεμένη κατέπεσε στην αίθουσα αφίξεων, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ.

Η ίδια αρχή ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα.

Από θραύσματα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ασθενοφόρων.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ έγινε προσπάθεια για τη διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή η πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.

