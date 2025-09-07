Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.
Τρομακτικό βίντεο: Κατέρρευσε βικτωριανός ναός στην Αγγλία - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Η πρόσοψη του διατηρητέου κτιρίου κατέρρευσε στη μέση του δρόμου - Ο ναός χρησιμοποιούνταν ως χώρος γάμων
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Κλέκχιτον του Δυτικού Γιορκσάιρ στην Αγγλία, όταν κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο κτίριο.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά στο πεζοδρόμιο της Bradford Road.
Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη.
Ευτυχώς, από την κατάρρευση, κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι εικόνες μετά την κατάρρευση δείχνουν μεγάλες πέτρες και μπάζα σκορπισμένα στο πεζοδρόμιο.
Το κτίριο είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1850 ως Ενωμένη Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως χώρος εκδηλώσεων και γάμων με την ονομασία The Monal. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε το περιστατικό «μικρό συμβάν», προσθέτοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι είναι απολύτως ασφαλείς».
Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η ομάδα της επιχείρησης προχωρά σε έλεγχο του χώρου ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένει ασφαλής και κατάλληλος για χρήση.
Ο εντυπωσιακός πέτρινος ναός είχε στεγάσει στο παρελθόν και το Aakash, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ινδικά εστιατόρια της Βρετανίας. Το διώροφο κτίριο είχε ενταχθεί στον κατάλογο διατηρητέων το 1982.
