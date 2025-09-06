Λονδίνο: Δεκάδες συλλήψεις υποστηρικτών της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action - Βίντεο
Λονδίνο Συλλήψεις Λωρίδα της Γάζας Παλαιστίνη

Λονδίνο: Δεκάδες συλλήψεις υποστηρικτών της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action - Βίντεο

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο κεντρικό Λονδίνο για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγόρευσης

Λονδίνο: Δεκάδες συλλήψεις υποστηρικτών της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action - Βίντεο
Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα δεκάδες περισσότερους ανθρώπους, σε εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την υποστήριξή τους προς την Palestine Action, που έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση κι έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η Βρετανία απαγόρευσε την οργάνωση Palestine Action τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας κι αφού μερικά μέλη της είχαν εισβάλλει σε μία βάση της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) προκαλώντας ζημιές σε μερικά αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η αναφερόμενη οργάνωση κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για ανάμειξη σε αυτό που χαρακτηρίζει ως εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εκατοντάδων υποστηρικτών της Δράσης για την Παλαιστίνη κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 500 συλλήψεων που έγιναν στη διάρκεια μιας ημέρας τον προηγούμενο μήνα, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο κεντρικό Λονδίνο για να διαμαρτυρηθούν κατά μιας σημερινής απαγόρευσης.

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: “Είμαι αντίθετος στη γενοκτονία. Υποστηρίζω την Palestine Action”.


