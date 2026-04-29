Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε υπόστεγο αεροδρομίου στην Αδελαϊδα, δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε υπόστεγο στο αεροδρόμιο Παραφιλντ, στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας, το απόγευμα της Τετάρτης τοπική ώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροσκάφος κατέπεσε εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη περιοχή εκκενώθηκε, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης επιχείρησαν για τον έλεγχο της κατάστασης.



Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Πίτερ Μαλιναούσκας, ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι «υπάρχουν και άλλοι τραυματίες», χωρίς να διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός ή η κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας (ATSB), το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν δικινητήριο τύπου Diamond DA42, το οποίο έχει δυνατότητα μεταφοράς έως τεσσάρων επιβαινόντων.

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο Παραφιλντ έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» και υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές για τη διαχείριση της κρίσης.

Η πυρκαγιά στο υπόστεγο τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα, ενώ το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός», ανέφερε ο Μαλιναούσκας.

Το Παραφιλντ είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Αυστραλίας σε ό,τι αφορά την κίνηση αεροσκαφών, καθώς εξυπηρετεί κυρίως μικρά αεροπλάνα και σχολές εκπαίδευσης πιλότων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό, όταν εκπαιδευόμενος πιλότος κατάφερε να διαφύγει σώος μετά από συντριβή και πυρκαγιά αεροσκάφους στον ίδιο χώρο.

