Σε τεντωμένο σχοινί η ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Υψηλοί κίνδυνοι σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Η έκθεση της EOS Risk Group προειδοποιεί για εύθραυστη ασφάλεια και πιθανή κλιμάκωση χωρίς προειδοποίηση

Σε αυξημένο επίπεδο κινδύνου παραμένει η ναυσιπλοΐα σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της EOS Risk Group, η οποία καταγράφει ένα περιβάλλον αστάθειας με πιθανότητα αιφνίδιας επιδείνωσης.



Στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, δεν υπάρχουν –προς το παρόν– ενδείξεις ότι οι Χούθι σκοπεύουν να επαναλάβουν άμεσα επιθέσεις κατά πλοίων. Ωστόσο, ο βασικός κίνδυνος παραμένει «σημαντικός», με την έκθεση να επισημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί σε «υψηλό» επίπεδο ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες, εφόσον υπάρξει νέα ένταση με το Ιράν ή επιθέσεις στην περιοχή.



Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα κριτήρια στόχευσης πλοίων, καθώς στο παρελθόν έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εμπορικά πλοία με συνδέσεις με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μέσω σημαίας είτε μέσω ιδιοκτησίας.



Την ίδια ώρα, η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ακόμη πιο εύθραυστη. Παρά την εκεχειρία της 8ης Μαρτίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται ασταθές και επιρρεπές σε κλιμάκωση.



Η έκθεση τονίζει ότι ο κίνδυνος για πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς ιρανική έγκριση είναι «ακραίος», ενώ ακόμη και με άδεια, ο κίνδυνος παραμένει «υψηλός», λόγω πιθανών λαθών ή παρεξηγήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε επεισόδια.



Σημαντική είναι και η μείωση της κυκλοφορίας στην περιοχή, καθώς μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι αποφεύγουν τη διέλευση, εκτός εάν υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας. Το αποτέλεσμα είναι μια «δυσλειτουργική» κατάσταση στα Στενά, με περιορισμένη δραστηριότητα και αυξημένο κόστος για το παγκόσμιο εμπόριο.



Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας, με στόχο την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν φαίνεται να χρησιμοποιεί τον έλεγχο των Στενών ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί. Σύμφωνα με την ανάλυση, το ενδεχόμενο ευρύτερης σύγκρουσης δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι μια περιορισμένη κλιμάκωση σε τοπικό επίπεδο, κυρίως γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής. Η ναυτιλία στην περιοχή κινείται σε ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου, όπου μια μικρή σπίθα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.