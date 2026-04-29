Εργαζόμενος κατέρρευσε και έπεσε σε άδεια πισίνα από ύψος 2,5 μέτρων στην Κρήτη
Ο άνδρας φαίνεται πως αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε την ισορροπία του
Αναταραχή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στα Μάλια, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει σε άδεια πισίνα από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.
Το περιστατικό, όπως αναμεταδίδει το neakriti.gr προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.
Πρώτο έφτασε όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Χερσονήσου, με τους πυροσβέστες να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου εργαζόμενου από τον χώρο της πισίνας. Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.
