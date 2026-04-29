Η επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια έχει γίνει το ιερό δισκοπότηρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς προστατεύει το ζευγάρι από την οικονομική ασφυξία.
Διαβατήρια με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορούν οι ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία
Διαβατήρια με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφορούν οι ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία
Σύμφωνα με προσχέδιο του νέου διαβατηρίου, η εικόνα του προέδρου και η υπογραφή του σε χρυσό χρώμα θα εμφανίζονται στο εσωτερικό εξώφυλλο
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εκδώσουν νέα διαβατήρια που θα φέρουν στο εσωτερικό τους την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, τα νέα διαβατήρια θα αποτελούν την προεπιλεγμένη επιλογή για όσους ανανεώνουν το έγγραφό τους με φυσική παρουσία στην Υπηρεσία Διαβατηρίων της Ουάσιγκτον, μόλις καταστούν διαθέσιμα.
Η ενσωμάτωση της εικόνας του Ντόναλντ Τραμπ σε επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο θεωρείται η πιο χαρακτηριστική έως σήμερα κίνηση στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Σε αντίθεση με συλλεκτικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή κάρτες εισόδου σε εθνικά πάρκα, το διαβατήριο αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο έγγραφο ταυτοποίησης με διάρκεια ισχύος έως και δέκα έτη.
Σύμφωνα με προσχέδιο του νέου διαβατηρίου, η εικόνα του προέδρου και η υπογραφή του σε χρυσό χρώμα θα εμφανίζονται στο εσωτερικό εξώφυλλο. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «ειδικά σχεδιασμένα διαβατήρια περιορισμένης έκδοσης» που θα κυκλοφορήσουν εντός του καλοκαιριού.
«Τα διαβατήρια αυτά θα περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα καλλιτεχνικά στοιχεία και ενισχυμένη εικονογράφηση, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που καθιστούν το αμερικανικό διαβατήριο ένα από τα ασφαλέστερα έγγραφα στον κόσμο», ανέφερε.
Η πίσω όψη του διαβατηρίου, σύμφωνα με το ίδιο προσχέδιο, θα απεικονίζει σκηνή από τον πίνακα «The Declaration of Independence» του Τζον Τράμπουλ, που αποτυπώνει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.
Σήμερα, το εσωτερικό του εξωφύλλου των αμερικανικών διαβατηρίων περιλαμβάνει έργο του Πέρσι Μόραν με τον Φράνσις Σκοτ Κι μετά τη μάχη του Φορτ ΜακΧένρι, η οποία ενέπνευσε τη συγγραφή του εθνικού ύμνου.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επετειακών ενεργειών. Το 2025, το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρουσίασε νέους σχεδιασμούς για κάρτες εισόδου σε εθνικά πάρκα, σε μία από τις οποίες απεικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Παράλληλα, επιτροπή Καλών Τεχνών ενέκρινε πρόσφατα την κυκλοφορία επετειακού νομίσματος για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ με τη μορφή του Τραμπ, ενώ το όνομά του έχει ήδη δοθεί σε ιδρύματα όπως το Κέντρο Κένεντι και το Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η έκδοση των νέων διαβατηρίων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός τους.
Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, τα νέα διαβατήρια θα αποτελούν την προεπιλεγμένη επιλογή για όσους ανανεώνουν το έγγραφό τους με φυσική παρουσία στην Υπηρεσία Διαβατηρίων της Ουάσιγκτον, μόλις καταστούν διαθέσιμα.
Η ενσωμάτωση της εικόνας του Ντόναλντ Τραμπ σε επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο θεωρείται η πιο χαρακτηριστική έως σήμερα κίνηση στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Σε αντίθεση με συλλεκτικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή κάρτες εισόδου σε εθνικά πάρκα, το διαβατήριο αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο έγγραφο ταυτοποίησης με διάρκεια ισχύος έως και δέκα έτη.
The new passport, a limited edition commemorating the country's 250th anniversary, will feature the US president's portrait overlaid on the Declaration of Independence on the inside cover, with his signature in gold at the bottom. https://t.co/hpJfPQRuHx pic.twitter.com/R0BizE58Rv— Financial Times (@FT) April 28, 2026
Σύμφωνα με προσχέδιο του νέου διαβατηρίου, η εικόνα του προέδρου και η υπογραφή του σε χρυσό χρώμα θα εμφανίζονται στο εσωτερικό εξώφυλλο. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «ειδικά σχεδιασμένα διαβατήρια περιορισμένης έκδοσης» που θα κυκλοφορήσουν εντός του καλοκαιριού.
«Τα διαβατήρια αυτά θα περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα καλλιτεχνικά στοιχεία και ενισχυμένη εικονογράφηση, διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που καθιστούν το αμερικανικό διαβατήριο ένα από τα ασφαλέστερα έγγραφα στον κόσμο», ανέφερε.
Η πίσω όψη του διαβατηρίου, σύμφωνα με το ίδιο προσχέδιο, θα απεικονίζει σκηνή από τον πίνακα «The Declaration of Independence» του Τζον Τράμπουλ, που αποτυπώνει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.
Σήμερα, το εσωτερικό του εξωφύλλου των αμερικανικών διαβατηρίων περιλαμβάνει έργο του Πέρσι Μόραν με τον Φράνσις Σκοτ Κι μετά τη μάχη του Φορτ ΜακΧένρι, η οποία ενέπνευσε τη συγγραφή του εθνικού ύμνου.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επετειακών ενεργειών. Το 2025, το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρουσίασε νέους σχεδιασμούς για κάρτες εισόδου σε εθνικά πάρκα, σε μία από τις οποίες απεικονίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον Τζορτζ Ουάσινγκτον.
Παράλληλα, επιτροπή Καλών Τεχνών ενέκρινε πρόσφατα την κυκλοφορία επετειακού νομίσματος για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ με τη μορφή του Τραμπ, ενώ το όνομά του έχει ήδη δοθεί σε ιδρύματα όπως το Κέντρο Κένεντι και το Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η έκδοση των νέων διαβατηρίων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός τους.
