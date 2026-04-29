Ο νέος στίβος μάχης που πρέπει να περνούν οι μάχιμοι Αμερικανοί στρατιώτες: Δείτε τι πρέπει να κάνουν μέσα σε 30 λεπτά
Για έναν χρόνο δεν θα υπάρχουν ποινές για όσους αποτύχουν στην νέα εκδοχή της Δοκιμασίας Πεδίου Μάχης (CFT)

Τον νέο στίβο μάχης τον οποίο πρέπει να περνάνε με επιτυχία κάθε χρόνο όλοι οι εν ενεργεία Αμερικανοί στρατιωτικοί ανακοίνωσε ο Στρατός των ΗΠΑ.

«Η Δοκιμασία Πεδίου Μάχης (CFT) είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τα εμπρός για να διασφαλίσουμε ότι οι στρατιώτες μας που υπηρετούν στις πιο σωματικά απαιτητικές ειδικότητες έχουν την ειδική φυσική κατάσταση που απαιτείται για να κυριαρχήσουν στο σύγχρονο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ.



  • Το CFT περιλαμβάνει επτά δοκιμασίες:
  • τρέξιμο 1,6χλμ.
  • 30 κάμψεις με σταματήματα.
  • σπριντ 100 μέτρων.
  • 16 άρσεις ενός σάκου άμμου 18 κιλών σε μια πλατφόρμα 1,65 μέτρων
  • μεταφορά 50 μέτρων δύο δοχείων νερού του Στρατού των πέντε γαλονιών, βάρους 18 κιλών το καθένα
  • άσκηση κίνησης 50 μέτρων που αποτελείται από 25 μέτρα έρπειν και τρέξιμο 25 μέτρων με «άλματα» διαρκείας 3-5 δευτερολέπτων.
  • τελικό τρέξιμο 1,6 χλμ.


Οι στρατιώτες πρέπει να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία σε 30 λεπτά ή λιγότερο φορώντας τη Στολή Μάχης του Στρατού, μπότες και ένα καφέ μπλουζάκι, χωρίς κάλυμμα.

Όπως ανακοινώθηκε, πάντως, για έναν χρόνο δεν θα υπάρχουν ποινές για όσους αποτύχουν στην νέα εκδοχή του CFT ενώ για τους αποτυχόντες δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν μετακίνηση σε μη μάχιμη ειδικότητα εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
