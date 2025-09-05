Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο ΠΟΥ αποσύρει τον συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων - Δεν αποτελεί πλέον παγκόσμια υγειονομική έκτακτη ανάγκη
Ο ΠΟΥ αποσύρει τον συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων - Δεν αποτελεί πλέον παγκόσμια υγειονομική έκτακτη ανάγκη
Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής
Η νόσος Mpox (ευλογιά των πιθήκων) δεν αποτελεί πλέον έκτακτη ανάγκη διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται έπειτα από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.
Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα μέσω σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.
«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων, όπως και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες πληγείσες χώρες, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Η νόσος Mpox είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται έπειτα από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου (κυρίως τρωκτικού) και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.
Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος και ιδιαίτερα μέσω σεξουαλικής επαφής ή/και με μολυσμένα αντικείμενα, καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν παρατεταμένης στενής επαφής. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 13 ημέρες με διακύμανση από 5 έως 21 ημέρες.
«Αυτή η απόφαση βασίζεται σε συνεχείς μειώσεις των κρουσμάτων, όπως και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε άλλες πληγείσες χώρες, όπως το Μπουρούντι, η Σιέρα Λεόνε και η Ουγκάντα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα