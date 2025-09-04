Ο εγγονός του Μαντέλα λέει πως η μοίρα των Παλαιστινίων είναι χειρότερη από εκείνη των μαύρων Νοτιοαφρικανών την περίοδο του απαρτχάιντ
Ο Μάντλα Μαντέλα συμμετέχει στο στολίσκο που θα επιχειρήσει να παραδώσει ανθρωπιστικές προμήθειες στη Γάζα παρά τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα δήλωσε πως η ζωή των Παλαιστινίων υπό την ισραηλινή κατοχή είναι χειρότερη από οτιδήποτε είχαν περάσει οι μαύροι Νοτιοαφρικανοί κατά την περίοδο του απαρτχάιντ και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σπεύσει να τους βοηθήσει.

Ο Μάντλα Μαντέλα, 51 ετών, μίλησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ρόιτερς στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, όπου επιβιβάσθηκε σε πτήση για την Τυνησία για να συμμετάσχει στο στολίσκο που έχει στόχο να παραδώσει ανθρωπιστικές προμήθειες και τρόφιμα στη Γάζα παρά τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

«Πολλοί από εμάς, που επισκεφθήκαμε τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, επιστρέψαμε με ένα και μόνο συμπέρασμα: ότι οι Παλαιστίνιοι ζουν μια πολύ χειρότερη μορφή του απαρτχάιντ απ' ό,τι είχαμε ζήσει ποτέ εμείς», δήλωσε ο Μαντέλα.

«Πιστεύουμε πως η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους Παλαιστινίους, όπως ακριβώς στάθηκε και στο δικό μας πλευρό».

Το Ισραήλ απορρίπτει τις συγκρίσεις ανάμεσα στη ζωή των Παλαιστινίων, οι οποίοι εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα ζουν υπό κατοχή ή οικονομικό αποκλεισμό, και την εποχή του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, όταν η μαύρη πλειοψηφία κυβερνιόταν από μια καταπιεστική κυβέρνηση της μειοψηφίας των λευκών.

Ο Μαντέλα συμμετέχει σε μια ομάδα 10 νοτιοαφρικανών ακτιβιστών στο στολίσκο Global Sumud, που περιλαμβάνει δεκάδες πλοία και εκατοντάδες ανθρώπους από 44 χώρες, μεταξύ των οποίων η σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Το νοτιοαφρικανικό Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) ανακοίνωσε πως η αποστολή τους «απηχεί τον δικό μας αγώνα για απελευθέρωση».

Ο Μαντέλα υπογράμμισε ότι το απαρτχάιντ τερματίσθηκε το 1994 μόνο έπειτα από έντονη πίεση και κυρώσεις από άλλες χώρες.

Κλείσιμο
«Απομόνωσαν τη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ και τελικά αυτή κατέρρευσε. Πιστεύουμε ότι ήρθε ο καιρός να γίνει αυτό για τους Παλαιστινίους», δήλωσε.


