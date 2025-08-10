Τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά το Σάββατο

Μεταξύ των θυμάτων απλοί πολίτες που περίμεναν τη διανομή της επισιτιστικής βοήθειας - Ένα 14χρονο αγόρι σκοτώθηκε από πακέτο κατά τη διάρκεια των ρίψεων από αέρος