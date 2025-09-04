Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο σε τσίρκο - Δείτε βίντεο
Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο σε τσίρκο - Δείτε βίντεο
Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της
Ατύχημα με πτώση από ύψος 9 μέτρων είχε μια 19χρονη ακροβάτης σε τσίρκο στην Κολομβία.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος, η πτώση σημειώθηκε την ώρα που η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί.
Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.
Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίκρκο Gasca Brothers το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος, η πτώση σημειώθηκε την ώρα που η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί.
#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2025
Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.
Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίκρκο Gasca Brothers το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα