Επτά μετανάστες νεκροί σε παραλίες της Ανδαλουσίας

Επτά πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα σε δύο παραλίες της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, μετά την ανατροπή σκαφών που μετέφεραν παράνομους μετανάστες, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ειδικότερα, έξι μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί τα ξημερώματα στην Πλάγια δε λος Μουέρτος, στην περιοχή Καρμπονέρας, ενώ άλλος ένας βρέθηκε νεκρός στην Πλάγια δε λας Σαλίνας (ανατολικότερα).
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερωθεί για δύο σκάφη με μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Ανδαλουσίας και κατά την έρευνα που διεξήχθη περισυνελέγησαν 26 άνθρωποι.
