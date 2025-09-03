Τι σημαίνει ο ελιγμός Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα - Η συμμαχία της Ρωσίας με Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα και Ινδία αφήνει ελάχιστες επιλογές στον Τραμπ
Η Ρωσία, λίγο πριν την συμπλήρωση τεσσάρων ετών πολέμου, βρίσκεται και πάλι σε θέση ισχύος - Το μήνυμα στις ΗΠΑ και ο βαρύς χειμώνας που έρχεται για Ουκρανία και Ευρώπη
Για ακόμη μία φορά ο Ρώσος Πρόεδρος με μία γραμμή διπλωματίας -που πιθανότατα θα διδαχθεί στο απώτερο μέλλον ως απόλυτα δείγμα ελιγμών- ανωτάτου επίπεδου επέλεξε όχι μόνο τον χρόνο, αλλά «μαεστρικά» και τον τόπο από τον οποίο θα έκανε και πάλι τη δική του πρόταση για συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε για δεύτερη φορά από τις 15 Αυγούστου πως συμφωνεί με την αμερικανική πρόταση για διμερή συνάντηση και θα υποδεχόταν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη… Μόσχα.
Η κίνηση του Ρώσου Προέδρου έρχεται μετά τις εντυπώσεις -άσχετο εάν είναι θετικές ή αρνητικές- που δεδομένα προκάλεσε η στρατιωτική παρέλαση-«βιτρίνα» πώλησης όπλων -αλλά και μήνυμα προς τη Δύση από το Πεκίνο. Ο Πούτιν επίσης δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να το πράξει -και για τα δικά του «κυβικά» ήταν μάλλον και αναμενόμενο και εύκολο- έχοντας ήδη στις αποσκευές του κινεζικές δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων σε ενίσχυση τόσο του στρατού όσο και της οικονομίας του. Ο Πούτιν για ακόμη μία φορά δεν δίστασε να «ξεδιπλώσει» τις αναντίρρητες και αδιαμφισβήτητες (ακόμη και από τους ορκισμένους εχθρούς του) διπλωματικές αρετές και μάλιστα λίγο πριν την εκπνοή του αμερικανικού «έχετε δύο εβδομάδες να κανονίσετε».
Η Ρωσία λίγο πριν την συμπλήρωση τεσσάρων ετών πολέμου βρίσκεται και πάλι σε θέση ισχύος και μάλιστα πολυεπίπεδα. Ο τρόπος που επέλεξε -και συνεχίζει να το κάνει- να δίνει χώρο και χρόνο στο Κρεμλίνο η Ουάσιγκτον σήμερα δίνουν απτά αποτελέσματα. Η Ρωσία στον χειμώνα που έρχεται θα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να υλοποιήσει το «όραμα» του Προέδρου της και το Κίεβο θα έχει πολύ λιγότερες επιλογές ακόμη και από τον Φεβρουάριο του 2022, λίγο πριν η Μόσχα δώσει εντολή για εισβολή στα ουκρανικά εδάφη.
Η Ρωσία σήμερα είναι δεδομένο πως, μετά τον «πάγο» στις σχέσεις με το Πεκίνο από τις αρχές του 2022, καθώς ήταν εμφανές πως η Κίνα δεν είχε στα πλάνα της τη ρωσική εισβολή και είχε καταστήσει σαφές πως ένας πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη θα έπληττε τα οικονομικά της συμφέροντα, βρίσκεται ξανά «εκ δεξιών» του Πεκίνου. Η Κίνα έστειλε ξανά μήνυμα στήριξης στη Μόσχα προς τη Δύση και ο Σι Τζιπινγκ είπε «ευχαριστώ» στη ρωσική προσφορά για περισσότερο φυσικό αέριο -σε τιμή ομολογουμένως ευκαιρίας.
Η Κίνα μπορεί να έχει δηλώσει με κάθε τρόπο πως δεν στηρίζει άμεσα στρατιωτικά την Ρωσία, αλλά δίνοντας άκρως απαραίτητες «ανάσες» στη βαριά πληγωμένη ρωσική οικονομία δεδομένα στηρίζει τους στόχους του Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος ως φαίνεται από το Πεκίνο πήρε άλλωστε και στρατιωτική ενίσχυση, καθώς τόσο το Ιράν όσο και η Βόρεια Κορέα δείχνουν απόλυτα έτοιμες -λαμβάνοντας ρωσικές απαντήσεις στις δικές τους ανάγκες- θα καλύψουν το πολεμικό «κενό» που μπορεί να υπάρχει στα πεδία για τη Ρωσία.
Στο κάδρο παραμένει και η Ινδία η οποία με τις αμερικανικές κινήσεις και τους δασμούς της τάξης του 50% δεδομένα «εναγκαλίζεται» ακόμη και με το Πεκίνο, με το οποίο οι εδαφικές διαφορές είναι εξόχως μεγάλες. Ο Πούτιν έχει στα χέρια του μία νέα συμμαχία που μπορεί να του κοστίζει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν του κοστίζει προσωπικά. Ο Ρώσος Πρόεδρος μπορεί να έχει υποθηκεύσει το μέλλον της Ρωσίας, παραδίδοντας την «πρωτοκαθεδρία» στη σινορωσική συμμαχία στο Πεκίνο, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης για τον Πούτιν…
Ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να έχει κατανοήσει πλέον, μετά από επτά μήνες κυβέρνησης Τραμπ, μία διάσκεψη κορυφής στην Αλάσκα και μία τεράστια παρέλαση στο Πεκίνο, πως η Ρωσία δεν επιθυμεί τη λήξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δηλώσει ξανά πως δεν είναι «καθόλου ικανοποιημένος» από τις ενέργειες και την στάση του Πούτιν στο θέμα της Ουκρανίας, θα πρέπει είτε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό νέων «τσουχτερών» κυρώσεων είτε να φύγει -όπως έχει ανοιχτά δηλώσει- από τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση ο ίδιος και η χώρα του…
Οι ΗΠΑ σήμερα, παρά τον εξόχως κομβικό ρόλο που εξακολουθούν να διατηρούν αναφορικά με τον πόλεμο, φαίνεται πως έχουν επιλέξει να θυσιάσουν τις πολλές επιλογές… Ο Τραμπ, αν και απρόβλεπτος, δύσκολα θα επιλέξει την άμεση αντιπαράθεση με τον Ρώσο ομόλογό του -όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά κυρίως γιατί θα του δημιουργήσει ζητήματα στον σκληρό πυρήνα του MAGA κινήματος…
Οι κινήσεις των ΗΠΑ αναμένονται σήμερα όσο ποτέ στα τέσσερα χρόνια πολέμου και από την Ευρώπη, η οποία έχει επωμιστεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα της στήριξης του Κιέβου, αλλά φαίνεται πως και αυτό θα έχει ημερομηνία λήξης. Εάν άμεσα ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Λευκός Οίκος δεν δώσουν μία τόσο πειστική όσο και πιεστική απάντηση στα όσα η Μόσχα «εξυφαίνει», ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο δραματικότερος από άποψη συνεπειών και αποτελεσμάτων δεδομένα των τριών προηγούμενων, αλλά και από τους δραματικότερους για την Ευρώπη και τον κόσμο από την εξαετία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Τι έχει στα χέρια του ο Πούτιν;
Το μήνυμα προς τις ΗΠΑ που έχουν ακόμη το «μαχαίρι»
