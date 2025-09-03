«Η πρόταση του Πούτιν είναι απαράδεκτη» - Το Κίεβο απορρίπτει την πρόσκληση για συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα
«Η πρόταση του Πούτιν είναι απαράδεκτη» - Το Κίεβο απορρίπτει την πρόσκληση για συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση
Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση.
Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.
«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί η συνάντηση να είναι «καλά προετοιμασμένη», ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση: «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.
Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ». Σημείωσε ότι αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να συμφωνηθεί ένας αποδεκτός τρόπος για το τέλος της σύγκρουσης. Προσέθεσε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να έχει την επιθυμία και τη βούληση να βρει μια λύση. Ωστόσο, επανέλαβε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών.
Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.
«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».
Η πρόταση του Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί η συνάντηση να είναι «καλά προετοιμασμένη», ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση: «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.
Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ». Σημείωσε ότι αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να συμφωνηθεί ένας αποδεκτός τρόπος για το τέλος της σύγκρουσης. Προσέθεσε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να έχει την επιθυμία και τη βούληση να βρει μια λύση. Ωστόσο, επανέλαβε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, drones, όπλα λέιζερ και λύκοι ρομπότ
Το viral video με τον τσακωμό σούπερ σταρ του NBA με την πρώην σύζυγό του: «Δίνεις 170.000 στην π@@@ σου και 11.000 στο παιδί σου»
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ
Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, drones, όπλα λέιζερ και λύκοι ρομπότ
Το viral video με τον τσακωμό σούπερ σταρ του NBA με την πρώην σύζυγό του: «Δίνεις 170.000 στην π@@@ σου και 11.000 στο παιδί σου»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα