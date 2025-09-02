Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Αλαμπάμα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα

Η κίνηση αυτή αναμένεται να φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στην περιοχή

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η διοίκηση της Διαστημικής Υπηρεσίας θα μετακινηθεί από το Κολοράντο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, ένα στρατηγικό βήμα που αναμένεται να φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στην περιοχή.

«Το πρόβλημα που έχω με το Κολοράντο, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, είναι ότι κάνουν ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, πέρασαν εξ ολοκλήρου στην ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, οπότε έχουν αυτόματα νοθευμένες εκλογές. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, όταν μια πολιτεία είναι υπέρ της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου, αυτό σημαίνει ότι θέλουν ανέντιμες εκλογές, γιατί αυτό σημαίνει. Οπότε αυτό έπαιξε επίσης μεγάλο ρόλο» δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Axios, με την κίνηση αυτή, η πόλη του Χάντσβιλ αναμένεται να επωφεληθεί από την δημιουργία περίπου 4.700 νέων θέσεων εργασίας. Αν και οι αξιωματούχοι προετοίμαζαν το έδαφος για την ανακοίνωση αυτή εδώ και μήνες, η επιλογή του Χάντσβιλ ως το προτιμώμενο σημείο για την μεταφορά επιβεβαιώθηκε και το 2023 από την Πολεμική Αεροπορία.

Το Redstone Arsenal, το οποίο ήδη φιλοξενεί άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως το Στρατιωτικό Διοικητήριο Άμυνας και Πυραυλικής Άμυνας, το Κέντρο Πληροφοριών Πυραύλων και Διαστήματος, θα αποτελέσει το νέο σπίτι για την διοίκηση της Διαστημικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας τη στρατηγική αξία της περιοχής στην εθνική άμυνα.



Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει περάσει χωρίς αντιδράσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Ουάιζερ, έχει προειδοποιήσει ότι θα αμφισβητήσει τη μετακίνηση αυτή στο δικαστήριο, θεωρώντας την απόφαση παράνομη. 

Ειδήσεις σήμερα:

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης