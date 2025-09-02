Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μεταφορά της Διαστημικής Υπηρεσίας στην Αλαμπάμα
Η κίνηση αυτή αναμένεται να φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στην περιοχή
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η διοίκηση της Διαστημικής Υπηρεσίας θα μετακινηθεί από το Κολοράντο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, ένα στρατηγικό βήμα που αναμένεται να φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις στην περιοχή.
«Το πρόβλημα που έχω με το Κολοράντο, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, είναι ότι κάνουν ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, πέρασαν εξ ολοκλήρου στην ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου, οπότε έχουν αυτόματα νοθευμένες εκλογές. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, όταν μια πολιτεία είναι υπέρ της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου, αυτό σημαίνει ότι θέλουν ανέντιμες εκλογές, γιατί αυτό σημαίνει. Οπότε αυτό έπαιξε επίσης μεγάλο ρόλο» δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με το Axios, με την κίνηση αυτή, η πόλη του Χάντσβιλ αναμένεται να επωφεληθεί από την δημιουργία περίπου 4.700 νέων θέσεων εργασίας. Αν και οι αξιωματούχοι προετοίμαζαν το έδαφος για την ανακοίνωση αυτή εδώ και μήνες, η επιλογή του Χάντσβιλ ως το προτιμώμενο σημείο για την μεταφορά επιβεβαιώθηκε και το 2023 από την Πολεμική Αεροπορία.
Το Redstone Arsenal, το οποίο ήδη φιλοξενεί άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως το Στρατιωτικό Διοικητήριο Άμυνας και Πυραυλικής Άμυνας, το Κέντρο Πληροφοριών Πυραύλων και Διαστήματος, θα αποτελέσει το νέο σπίτι για την διοίκηση της Διαστημικής Υπηρεσίας, ενισχύοντας τη στρατηγική αξία της περιοχής στην εθνική άμυνα.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν έχει περάσει χωρίς αντιδράσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Ουάιζερ, έχει προειδοποιήσει ότι θα αμφισβητήσει τη μετακίνηση αυτή στο δικαστήριο, θεωρώντας την απόφαση παράνομη.
BREAKING: US Space Command HQ to move to Alabama.— Sky News (@SkyNews) September 2, 2025
The city of Huntsville will 'now and forever be known as Rocket City.'https://t.co/TC2ROCL7wW
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pKoTarC0sP
