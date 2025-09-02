Haaretz: Ατελείωτη εκστρατεία μίσους και εκδίκησης οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα - «Σώστε μας από τον Νετανιάχου»
Haaretz: Ατελείωτη εκστρατεία μίσους και εκδίκησης οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα - «Σώστε μας από τον Νετανιάχου»
«Μας έχει απαγάγει μια εγκληματική συμμορία που εκμεταλλεύτηκε το δημοκρατικό μας σύστημα προς όφελος ενός τυραννικού καθεστώτος με φασιστικές και υπερεθνικιστικές τάσεις», λέει το δημοσίευμα - Έκκληση προς την Ευρώπη για εμπάργκο στην κυβέρνηση
«Σώστε το Ισραήλ από την ηγεσία του». Αυτό είναι το μήνυμα που απευθύνει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στα έθνη «του δημοκρατικού κόσμου» – σε ένα μήνυμα που όπως αναφέρει «εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος του φιλελεύθερου, δημοκρατικού κοινού» στη χώρα τους.
«Βοηθήστε μας. Σώστε μας από τους εαυτούς μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο, σε ένα άρθρο με τίλτο «Έκκληση προς τον κόσμο: Σώστε το Ισραήλ από τους ηγέτες του».
Στο κείμενο γνώμης, ο αρθρογράφος, Γιούρι Μισγκάβ (Uri Misgav) παρομοιάζει την ηγεσία του Ισραήλ με εγκληματική συμμορία, η οποία έχει «απαγάγει» τους πολίτες για να αποκτήσει εξουσία.
«Χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια. Μας έχει απαγάγει μια εγκληματική συμμορία που εκμεταλλεύτηκε το δημοκρατικό μας σύστημα για να αποκτήσει εξουσία και προχώρησε στην καταστροφή αυτής της δημοκρατίας προς όφελος ενός τυραννικού καθεστώτος με φασιστικές και υπερεθνικιστικές τάσεις. Πρόκειται για μια παλιά και γνωστή ιστορία που έχει συμβεί και σε άλλα μέρη. Αυτή τη φορά, συνέβη σε εμάς», αναφέρει συγκεκριμένα.
Ο αρθρογράφος συνεχίζει εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση Νετανιάχου και την «ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης» - όπως την αποκάλεσε – στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία πλέον κανένας Ισραηλινός δεν φαίνεται να θέλει.
«Και τότε ήρθε η 7η Οκτωβρίου. Μια βάρβαρη εισβολή στο κυρίαρχο έδαφός μας, που διαπράχθηκε από μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε με τη γενναιοδωρία του Κατάρ και των κυβερνήσεων Νετανιάχου. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών πίστευε ότι έπρεπε να αμυνθούμε ενάντια σε αυτή την εισβολή και μάλιστα να ανταποκριθούμε με βία για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Αλλά έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ένας δικαιολογημένος πόλεμος άμυνας έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης, με σκοτωμούς και καταστροφές, με πείνα και ταλαιπωρία των αμάχων, και με σχέδια απέλασης και επανεγκατάστασης Εβραίων στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το όραμα του φονταμενταλιστικού στρατοπέδου του Ισραήλ».
Σε άλλο σημείο του κειμένου, o Μισγκάβ επισημαίνει πως η κυβέρνηση «εγκαταλείπει τους ομήρους μας και να θυσιάζει στρατιώτες στο βωμό της επιβίωσής της και της τρέλας της».
Ο αρθρογράφος τονίζει πως, παρά το γεγονός ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνηση μειοψηφίας του ουδεμία πρόθεση έχουν να υπαναχωρήσουν στα σχέδιά τους όσον αφορά στη Γάζα, οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους αντιτίθενται σε αυτούς.
«Υπάρχει μια σταθερή πλειοψηφία του κοινού που αντιτίθεται στις θέσεις και τα σχέδια αυτής της κυβέρνησης σε κάθε σημαντικό ζήτημα. Μπορείτε να δείτε τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και να την ξεφορτωθούμε. Αντιθέτως. Πρόσφατα, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τίποτα άλλο με τα συνήθη μέσα, καθώς ο Νετανιάχου και οι υπηρέτες του θα βρουν έναν τρόπο να ακυρώσουν τις εκλογές ή να τις αδειάσουν από κάθε νόημα».
«Η δημοκρατία μας είναι χρεοκοπημένη. Οι έλεγχοι και οι ισορροπίες έχουν καταρρεύσει. Δεν έχουμε πλέον πραγματικό… κράτος δικαίου ή ανεξάρτητη αστυνομική δύναμη. Δεν υπάρχει πραγματικά κυβέρνηση ή υπουργικό συμβούλιο, ούτε κοινοβούλιο», καταγγέλλει.
«Απαιτείται η ενεργός παρέμβασή σας. Οι καταδίκες δεν αρκούν. Ούτε τα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά μποϊκοτάζ και ο απομονωτισμός. Συχνά, αυτά βλάπτουν το φιλελεύθερο-δημοκρατικό στρατόπεδο, το οποίο θεωρεί τον εαυτό του μέρος του ευρύτερου κόσμου και δεν ενδιαφέρεται να ζει εδώ σε μια σύγχρονη Σπάρτη ή ένα εβραϊκό Ιράν».
«Ένα πραγματικό παλαιστινιακό κράτος, με θεσμούς και εξουσία, είναι η μελλοντική βάση για τη διασφάλιση της ύπαρξης του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται στα χαρτιά, πρέπει να χτιστεί στην πράξη. Προς το παρόν, αυτό φαίνεται να είναι κυρίως λόγια του αέρα», συμπληρώνει ο Μισγκάβ.
Εν κατακλείδι, ο Μισγκάβ καλεί την Ευρώπη να δράσει ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
«Γι' αυτό σας χρειαζόμαστε για να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο να σταματήσουμε τον πόλεμο και αυτή την κυβέρνηση. Συγκαλέστε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, με επικεφαλής την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι τόσο εμείς όσο και εσείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση. Προσπαθήστε να προχωρήσετε χωρίς αυτήν. Κάντε την Ευρώπη μεγάλη ξανά», είπε.
«Δεν χρειάζεται να βομβαρδίσετε το Τελ Αβίβ όπως κάνατε στη Σερβία. Αρκεί ένα εμπάργκο στα επιθετικά όπλα και η απειλή διακοπής των σχέσεων. Απλά γονατίστε τον Νετανιάχου και τους απεχθάνους ακόλουθους του και βοηθήστε μας να τον στείλουμε στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Σας ικετεύουμε, η ώρα είναι τώρα. Δεν αντέχουμε άλλο».
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.
«Βοηθήστε μας. Σώστε μας από τους εαυτούς μας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο, σε ένα άρθρο με τίλτο «Έκκληση προς τον κόσμο: Σώστε το Ισραήλ από τους ηγέτες του».
Στο κείμενο γνώμης, ο αρθρογράφος, Γιούρι Μισγκάβ (Uri Misgav) παρομοιάζει την ηγεσία του Ισραήλ με εγκληματική συμμορία, η οποία έχει «απαγάγει» τους πολίτες για να αποκτήσει εξουσία.
«Χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια. Μας έχει απαγάγει μια εγκληματική συμμορία που εκμεταλλεύτηκε το δημοκρατικό μας σύστημα για να αποκτήσει εξουσία και προχώρησε στην καταστροφή αυτής της δημοκρατίας προς όφελος ενός τυραννικού καθεστώτος με φασιστικές και υπερεθνικιστικές τάσεις. Πρόκειται για μια παλιά και γνωστή ιστορία που έχει συμβεί και σε άλλα μέρη. Αυτή τη φορά, συνέβη σε εμάς», αναφέρει συγκεκριμένα.
Ο αρθρογράφος συνεχίζει εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση Νετανιάχου και την «ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης» - όπως την αποκάλεσε – στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία πλέον κανένας Ισραηλινός δεν φαίνεται να θέλει.
Ο πόλεμος άμυνας που έχει μετατραπεί σε ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης
«Και τότε ήρθε η 7η Οκτωβρίου. Μια βάρβαρη εισβολή στο κυρίαρχο έδαφός μας, που διαπράχθηκε από μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε με τη γενναιοδωρία του Κατάρ και των κυβερνήσεων Νετανιάχου. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών πίστευε ότι έπρεπε να αμυνθούμε ενάντια σε αυτή την εισβολή και μάλιστα να ανταποκριθούμε με βία για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Αλλά έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ένας δικαιολογημένος πόλεμος άμυνας έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη εκστρατεία εκδίκησης, με σκοτωμούς και καταστροφές, με πείνα και ταλαιπωρία των αμάχων, και με σχέδια απέλασης και επανεγκατάστασης Εβραίων στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το όραμα του φονταμενταλιστικού στρατοπέδου του Ισραήλ».
Σε άλλο σημείο του κειμένου, o Μισγκάβ επισημαίνει πως η κυβέρνηση «εγκαταλείπει τους ομήρους μας και να θυσιάζει στρατιώτες στο βωμό της επιβίωσής της και της τρέλας της».
Ο αρθρογράφος τονίζει πως, παρά το γεγονός ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνηση μειοψηφίας του ουδεμία πρόθεση έχουν να υπαναχωρήσουν στα σχέδιά τους όσον αφορά στη Γάζα, οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους αντιτίθενται σε αυτούς.
Οι Ισραηλινοί αντιτίθενται στον Νετανιάχου
«Υπάρχει μια σταθερή πλειοψηφία του κοινού που αντιτίθεται στις θέσεις και τα σχέδια αυτής της κυβέρνησης σε κάθε σημαντικό ζήτημα. Μπορείτε να δείτε τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και να την ξεφορτωθούμε. Αντιθέτως. Πρόσφατα, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τίποτα άλλο με τα συνήθη μέσα, καθώς ο Νετανιάχου και οι υπηρέτες του θα βρουν έναν τρόπο να ακυρώσουν τις εκλογές ή να τις αδειάσουν από κάθε νόημα».
«Η δημοκρατία μας είναι χρεοκοπημένη. Οι έλεγχοι και οι ισορροπίες έχουν καταρρεύσει. Δεν έχουμε πλέον πραγματικό… κράτος δικαίου ή ανεξάρτητη αστυνομική δύναμη. Δεν υπάρχει πραγματικά κυβέρνηση ή υπουργικό συμβούλιο, ούτε κοινοβούλιο», καταγγέλλει.
«Απαιτείται η ενεργός παρέμβασή σας. Οι καταδίκες δεν αρκούν. Ούτε τα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά μποϊκοτάζ και ο απομονωτισμός. Συχνά, αυτά βλάπτουν το φιλελεύθερο-δημοκρατικό στρατόπεδο, το οποίο θεωρεί τον εαυτό του μέρος του ευρύτερου κόσμου και δεν ενδιαφέρεται να ζει εδώ σε μια σύγχρονη Σπάρτη ή ένα εβραϊκό Ιράν».
«Απαιτείται η παρέμβασή σας, οι καταδίκες δεν αρκούν»
«Ένα πραγματικό παλαιστινιακό κράτος, με θεσμούς και εξουσία, είναι η μελλοντική βάση για τη διασφάλιση της ύπαρξης του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται στα χαρτιά, πρέπει να χτιστεί στην πράξη. Προς το παρόν, αυτό φαίνεται να είναι κυρίως λόγια του αέρα», συμπληρώνει ο Μισγκάβ.
Εν κατακλείδι, ο Μισγκάβ καλεί την Ευρώπη να δράσει ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
«Γι' αυτό σας χρειαζόμαστε για να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο να σταματήσουμε τον πόλεμο και αυτή την κυβέρνηση. Συγκαλέστε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, με επικεφαλής την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι τόσο εμείς όσο και εσείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση. Προσπαθήστε να προχωρήσετε χωρίς αυτήν. Κάντε την Ευρώπη μεγάλη ξανά», είπε.
«Κάντε την Ευρώπη μεγάλη ξανά, δεν αντέχουμε άλλο»
«Δεν χρειάζεται να βομβαρδίσετε το Τελ Αβίβ όπως κάνατε στη Σερβία. Αρκεί ένα εμπάργκο στα επιθετικά όπλα και η απειλή διακοπής των σχέσεων. Απλά γονατίστε τον Νετανιάχου και τους απεχθάνους ακόλουθους του και βοηθήστε μας να τον στείλουμε στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Σας ικετεύουμε, η ώρα είναι τώρα. Δεν αντέχουμε άλλο».
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο εδώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα