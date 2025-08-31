Ο Τραμπ λέει πως θα καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα και θα περιορίσει την επιστολική ψήφο
Ντόναλντ Τραμπ Επιστολική Ψήφος

Ο Τραμπ λέει πως θα καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα και θα περιορίσει την επιστολική ψήφο

«Kαμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του

Ο Τραμπ λέει πως θα καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα και θα περιορίσει την επιστολική ψήφο
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που θα καθιστά στο εξής υποχρεωτική για όλους τους ψηφοφόρους την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα (Voter ID).

«Η ταυτότητα εκλογέα πρέπει να απαιτείται σε κάθε ψηφοφορία. ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ! Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για να τελειώσει αυτό», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επίσης, καμία επιστολική ψήφος, εκτός από όσους είναι πολύ άρρωστοι και στρατιωτικούς που βρίσκονται μακριά», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.






