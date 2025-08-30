Χιλιάδες διαδηλωτές καταγγέλλουν τον πόλεμο στη Γάζα στο περιθώριο του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ξεκίνησε με μια έκκληση από μια συλλογικότητα που συγκοτήθηκε από δέκα ανεξάρτητους Ιταλούς σκηνοθέτες, με ονομασία Venice4Palestine (V4P), για να καταδικάσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση τηςστο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.«Ο στόχος της έκκλησης είναι να θέσει τη Γάζα και τηνστο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής στη Βενετία, και αυτό ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαμπιομάσιμο Λότσι, ένας από τους ιδρυτές της συλλογικότητας.«Είμαστε έκπληκτοι από τον αριθμό των αντιδράσεων», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι 2.000 άτομα υπέγραψαν το κείμενο της έκκλησης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ονομάτων του διεθνούς κινηματογράφου όπως ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο Τοντ Φιλντ, ο Μάικλ Μουρ και οΟ διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο ​​Μπαρμπέρα, απάντησε την ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ δηλώνοντας ότι «η Μπιενάλε αποφεύγει να παίρνει άμεσες πολιτικές θέσεις», σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι ευαίσθητος για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα.Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε να μην προσκαλέσει ορισμένους καλλιτέχνες με το σκεπτικό ότι είναι ενεργοί υποστηρικτές του Ισραήλ. Το V4P, για παράδειγμα, είχε ονοματίσει τηνκαι τονστο καστ της ταινίας «In the Hand of Dante» (εκτός διαγωνισμού), η παρουσία των οποίων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.Την Τετάρτη, στο Φεστιβάλ θα προβληθεί η ταινία «The Voice of Hind Rajab», σε σκηνοθεσία της Γαλλοτυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2024 στη Γάζα μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς της, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.Οι ηχογραφήσεις της τηλεφωνικής κλήσης της Χιντ Ρατζάμπ στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία, σόκαραν τον κόσμο όταν αποκαλύφθηκαν.