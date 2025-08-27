Επιτυχία με την 10η για το Starship: Δείτε βίντεο με την εντυπωσιακή πτήση και την προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό

Γιατί ήταν σημαντική αυτή η αποστολή

Το Starship έκανε επιτυχή ανάφλεξη ενός Raptor κινητήρα σε τροχιά, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες ελέγχου και τροποποίησης της πορείας του πριν την επανείσοδο στην ατμόσφαιραΟ Super Heavy Booster προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού. Το Starship επέστρεψε με εμφανή φθορά στα θερμικά πλακίδια και πτερύγια, αλλά κατευθύνθηκε ελεγχόμενα και προσθαλασσώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, εντός του προγραμματισμένου σημείου.Ο πύραυλος δοκιμάστηκε υπό πίεση — αφαιρέθηκαν θερμικά πλακίδια και υπέστη επιπλέον καταπόνηση με ειδική λειτουργία των πτερυγίων — για να εκτιμηθεί η αντοχή του σε ακραίες συνθήκεςΗ Πτήση 10 αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη της SpaceX: Ήταν η πρώτη με πλήρη αποστολή προσομοιωτών δορυφόρων, ανάφλεξη κινητήρα στο διάστημα και δοκιμές στην προσγείωσηΣηματοδοτεί επίσης θετική ανατροπή μετά από συνεχείς αποτυχίες στις πτήσεις 7, 8 και 9, που περιλάμβαναν εκρήξεις, αποτυχίες ανάπτυξης και διάλυση κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.Η επιτυχία υποστηρίζει το φιλόδοξο πρόγραμμα της SpaceX και ενισχύει το ρόλο της στην ανάπτυξη του δικτύου δορυφορικών επικοινωνιών Starlink με μελλοντικές αποστολές.