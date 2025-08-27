Επιτυχία με την 10η για το Starship: Δείτε βίντεο με την εντυπωσιακή πτήση και την προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό
Η SpaceX πέτυχε την πιο ολοκληρωμένη και κρίσιμη δοκιμή του Starship μέχρι σήμερα, με την 10η πτήση του να σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για το φιλόδοξο πρόγραμμα επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων
Ένα κρίσιμο ορόσημο για την SpaceX, που επισφραγίζει την επιτυχία μετά από πολλά εμπόδια, αποτελεί η πρωινή 10η δοκιμαστική πτήση του Starship. Για την εταιρεία του Έλον Μασκ το γεγονός αποτελεί μία «δικαίωση» μετά από συνεχόμενες αποτυχίες προηγούμενων πτήσεων και ενισχύει τον στόχο της να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο, επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα εκτόξευσης.
Το Starship, άλλωστε, αποτελεί βασικό κρίκο στα μελλοντικά σχέδια της NASA για την αποστολή Artemis III στη Σελήνη και στις φιλοδοξίες του Μασκ για επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.
Το γιγαντιαίο διαστημόπλοιο της εταιρείας του Έλον Μασκ εκτοξεύτηκε από την Starbase στο Τέξας στις 02:30 ώρα Ελλάδας, μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες την Κυριακή και τη Δευτέρα: Την πρώτη ημέρα η εκτόξευση ακυρώθηκε λόγω διαρροής υγρού οξυγόνου, ενώ τη δεύτερη ματαιώθηκε δύο λεπτά πριν την αντίστροφη μέτρηση εξαιτίας κακοκαιρίας.
Μετά τα διαδοχικά στάδια της σημερινής αποστολής, περίπου 66 λεπτά μετά την εκτόξευση, Starship ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση για να εκτελέσει την προγραμματισμένη προσγείωση και να προσθαλασσωθεί στον Ινδικό Ωκεανό, όπως είχε προγραμματιστεί.
Και η προσγείωση ήταν ακριβής: Το διαστημόπλοιο επέστρεψε σε απόσταση ορατή από μια κάμερα τοποθετημένη σε σημαδούρα που η SpaceX είχε εγκαταστήσει στην προγραμματισμένη ζώνη προσθαλάσσωσης. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:
Εκτόξευση, άνοδος και διαχωρισμός
Το πρώτο στάδιο του πυραύλου, ο λεγόμενος Super Heavy Booster, άναψε τους 33 κινητήρες του και πέτυχε τον προγραμματισμένο διαχωρισμό με το δεύτερο στάδιο, το Starship.
Αποστολή στο διάστημα
Το Starship δοκίμασε πετυχημένα για πρώτη φορά την απελευθέρωση στο Διάστημα δορυφόρων. Επρόκειτο για οκτώ προσομοιωτές (όχι αληθινούς) δορυφόρους Starlink.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025
Τι συνέβη στην Πτήση 10 του Starship
Open the pod bay door, HAL— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Starship deploying @Starlink simulator sats pic.twitter.com/3CSOyulzcJ
Eπανεκκίνηση κινητήρα
Το Starship έκανε επιτυχή ανάφλεξη ενός Raptor κινητήρα σε τροχιά, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες ελέγχου και τροποποίησης της πορείας του πριν την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα
Starship successfully ignited one of its Raptor engines while in space pic.twitter.com/SNmzyygPBC— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025
Επιστροφή και προσγείωση
Ο Super Heavy Booster προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού. Το Starship επέστρεψε με εμφανή φθορά στα θερμικά πλακίδια και πτερύγια, αλλά κατευθύνθηκε ελεγχόμενα και προσθαλασσώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, εντός του προγραμματισμένου σημείου.
Super Heavy has splashed down in the Gulf pic.twitter.com/LGozUAmLt8— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Τεχνικές προκλήσεις
Ο πύραυλος δοκιμάστηκε υπό πίεση — αφαιρέθηκαν θερμικά πλακίδια και υπέστη επιπλέον καταπόνηση με ειδική λειτουργία των πτερυγίων — για να εκτιμηθεί η αντοχή του σε ακραίες συνθήκες
Δείτε ολόκληρο το βίντεο της δοκιμαστικής πτήσης:
Watch Starship's tenth flight test → https://t.co/UIwbeGoo2B https://t.co/BFrpQPQFUw— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025
Γιατί ήταν σημαντική αυτή η αποστολήΗ Πτήση 10 αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη της SpaceX: Ήταν η πρώτη με πλήρη αποστολή προσομοιωτών δορυφόρων, ανάφλεξη κινητήρα στο διάστημα και δοκιμές στην προσγείωση
Σηματοδοτεί επίσης θετική ανατροπή μετά από συνεχείς αποτυχίες στις πτήσεις 7, 8 και 9, που περιλάμβαναν εκρήξεις, αποτυχίες ανάπτυξης και διάλυση κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.
Η επιτυχία υποστηρίζει το φιλόδοξο πρόγραμμα της SpaceX και ενισχύει το ρόλο της στην ανάπτυξη του δικτύου δορυφορικών επικοινωνιών Starlink με μελλοντικές αποστολές.
