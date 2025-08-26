Λωρίδα της Γάζας: Να φέρει αποτελέσματα η έρευνα του Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο, ζήτησε ο ΟΗΕ

Το Πεκίνο δηλώνει «συγκλονισμένο»

Η έρευνα που ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει το Ισραήλ για τα χθεσινά πλήγματα του στρατού του εναντίον του νοσοκομείουστη, από τα οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, θα πρέπει «να φέρει αποτελέσματα», ζήτησε σήμερα ο«Οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν έχουν ανακοινώσει έρευνες για αντίστοιχους φόνους (…) αλλά αυτές πρέπει να φέρνουν αποτελέσματα», δήλωσε οεκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας τουγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.«Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ακόμη δεν έχουμε δει ούτε αποτελέσματα ούτε ανάληψη ευθύνης», τόνισε.δήλωσε σήμερα ότι έχει «συγκλονιστεί» από τα ισραηλινά πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι.«Είμαστε συγκλονισμένοι και καταδικάζουμε το γεγονός ότι άλλη μια φορά, δυστυχώς, μέλη ιατρικού προσωπικού και δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών«Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την κατάσταση στη Γάζα», σημείωσε στη διάρκεια καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.«Το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, να συνάψει το συντομότερο δυνατό πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποκαταστήσει πλήρως την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση μεγαλύτερης έκτασης και να εργαστεί για την άμβλυνση των εντάσεων το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε.«Αντιτιθέμεθα και καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βλάπτουν τους άμαχους πληθυσμούς, προκαλούν ζημιές στις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά των δημοσιογράφων», κατέληξε.