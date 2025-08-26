Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Λωρίδα της Γάζας: Να φέρει αποτελέσματα η έρευνα του Ισραήλ για την επίθεση στο νοσοκομείο, ζήτησε ο ΟΗΕ
Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι έχει «συγκλονιστεί» από τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι
Η έρευνα που ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει το Ισραήλ για τα χθεσινά πλήγματα του στρατού του εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, από τα οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι, θα πρέπει «να φέρει αποτελέσματα», ζήτησε σήμερα ο ΟΗΕ.
«Οι ισραηλινές αρχές στο παρελθόν έχουν ανακοινώσει έρευνες για αντίστοιχους φόνους (…) αλλά αυτές πρέπει να φέρνουν αποτελέσματα», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
«Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Ακόμη δεν έχουμε δει ούτε αποτελέσματα ούτε ανάληψη ευθύνης», τόνισε.
«Είμαστε συγκλονισμένοι και καταδικάζουμε το γεγονός ότι άλλη μια φορά, δυστυχώς, μέλη ιατρικού προσωπικού και δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.
«Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την κατάσταση στη Γάζα», σημείωσε στη διάρκεια καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
«Το Ισραήλ οφείλει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα, να συνάψει το συντομότερο δυνατό πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, να αποκαταστήσει πλήρως την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση μεγαλύτερης έκτασης και να εργαστεί για την άμβλυνση των εντάσεων το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε.
«Αντιτιθέμεθα και καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βλάπτουν τους άμαχους πληθυσμούς, προκαλούν ζημιές στις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων βίας κατά των δημοσιογράφων», κατέληξε.
