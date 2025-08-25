Παράνομη φυτεία μαριχουάνας έκτασης 50 στρεμμάτων βρέθηκε μέσα σε εθνικό πάρκο στη Καλιφόρνια
Οι άγνωστοι «καλλιεργητές» είχαν εκτρέψει ένα ρέμα και είχαν αποψιλώσει τη φυσική βλάστηση - Εντοπίστηκε ποσότητα πολύ ισχυρού εντομοκτόνου που έχει απαγορευτεί στις ΗΠΑ
Δασοφύλακες στο εθνικό πάρκο Σεκόια στην Καλιφόρνια εντόπισαν και κατέστρεψαν μια ολόκληρη φυτεία μαριχουάνας με έκταση που έφτανε τα 50 στρέμματα.
Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανέφερε ότι στη φυτεία καταστράφηκαν συνολικά 2.377 πλήρως αναπτυγμένα φυτά μαριχουάνας. Βρέθηκε ακόμη στον χώρο ένα ημιαυτόματο πιστόλι και επικίνδυνα χημικά, μεταξύ των οποίων Methamidophos, ένα εξαιρετικά τοξικό εντομοκτόνο που έχει απαγορευτεί στις ΗΠΑ από το 2009.
Η παράνομη καλλιέργεια είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 2024. Η αποκατάσταση του χώρου δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω των επικίνδυνων χημικών.
Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, αναφέρουν οι Αρχές, η έρευνα πάντως συνεχίζεται.
Οι άγνωστοι «καλλιεργητές» είχαν αλλοιώσει τον χώρο κάνοντας εκτροπή της φυσικής ροής του νερού από κοντινό ρέμα. Κατασκεύασαν ακόμη αγωγούς για άρδευση και μεγάλους λάκκους για την αποθήκευση του νερού από το ρέμα.
Παράλληλα προχώρησαν σε αποψίλωση της φυσικής βλάστησης, καθώς και σε διαμόρφωση αναβαθμίδων στις πλαγιές των λόφων για την καλλιέργεια μαριχουάνας.
Υπήρχαν ακόμη στο σημείο εγκαταστάσεις για τη διαβίωση των καλλιεργητών, ενδείξεις λαθροθηρίας, αλλά και παράνομα διατηρούμενα μονοπάτια μήκους περίπου δύο μιλίων.
Παρά τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας στην Καλιφόρνια το 2016, αναφέρει ο Guardian, οι αυστηροί περιορισμοί στην παραγωγή έχουν οδηγήσει σε μια ακμάζουσα μαύρη αγορά, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημίες σε ολόκληρη την πολιτεία τα τελευταία χρόνια.
Εδώ και περίπου 20 χρόνια, οι δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών έχουν εξελιχθεί σε «μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις» μέσα και γύρω από τα εθνικά πάρκα Σεκόια και Κiνγκς Κάνυον, αναφέρει η Υπηρεσία που έχει εντοπίσει και απομακρύνει από τα εθνικά πάρκα περίπου 300.000 φυτά αξίας που φτάνει τα 850 εκατ. Δολάρια.
Η Υπηρεσία επισημαίνει τέλος τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεγάλων καλλιεργειών μαριχουάνας στην Καλιφόρνια. Αφενός είναι η μεγάλη κατανάλωση νερού καθώς ένα μόνο φυτό μαριχουάνας χρειάζεται 20-30 λίτρα νερού την ημέρα και αφετέρου τα νερά απορροής τα οποία ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από φυτοφάρμακα.
