Τραγωδία στην Ινδία: Φορτηγό συγκρούστηκε με όχημα προσκυνητών – Οκτώ νεκροί, πάνω από 40 τραυματίες
Τραγωδία στην Ινδία: Φορτηγό συγκρούστηκε με όχημα προσκυνητών – Οκτώ νεκροί, πάνω από 40 τραυματίες

Ανάμεσα στα θύματα δυο γυναίκες και παιδί

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες και παιδί, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 43 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό συγκρούστηκε με όχημα που μετέφερε στην καρότσα του ινδουιστές προσκυνητές στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και τους προσφέρεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διευκρίνισε ο Ντινές Κουμάρ Σιγκ, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Μπουλαντσάρ.




