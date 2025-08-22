CNN: Παρά τα λεγόμενα Τραμπ η προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία δεν οδηγεί πουθενά - Ο Πούτιν βγαίνει κερδισμένος

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρoς δήλωσε ότι θα γνωρίζει περισσότερα για τις πιθανότητες επίτευξης ειρήνης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη, τόνισε πως, αν δεν υπάρξει πρόοδος, «θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση».