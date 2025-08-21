Η Ιταλία συνέλαβε Ουκρανό για τις επιθέσεις στον αγωγό Nord Stream

Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι θα μεταφερθεί στη Γερμανία ώστε να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή
Οι ιταλικές Αρχές συνέλαβαν έναν Ουκρανό υπήκοο, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream, με τον γενικό εισαγγελέα της Γερμανίας να ανακοινώνει ότι θα μεταφερθεί στη Γερμανία ώστε να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή.
Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Σέρχιι Κ. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα ατόμων η οποία είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream, κοντά στο νησί Μπόρνχολμ στη Βαλτική Θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας, ο συλληφθείς δεν δρούσε μόνος του, αλλά συντόνιζε μια οργανωμένη επιχείρηση δολιοφθοράς.
Οι εισαγγελικές Αρχές περιγράφουν ότι η ομάδα αναχώρησε από το Ρόστοκ, στη βορειοανατολική Γερμανία, χρησιμοποιώντας ιστιοπλοϊκό σκάφος με στόχο την εκτέλεση της επιχείρησης. Το σκάφος είχε ενοικιαστεί από γερμανική εταιρεία, με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας τα οποία είχαν προμηθευτεί μέσω μεσαζόντων.
Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Σέρχιι Κ. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, φέρεται να συμμετείχε σε ομάδα ατόμων η οποία είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream, κοντά στο νησί Μπόρνχολμ στη Βαλτική Θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας, ο συλληφθείς δεν δρούσε μόνος του, αλλά συντόνιζε μια οργανωμένη επιχείρηση δολιοφθοράς.
