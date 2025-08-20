Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό TikTok, τα πρώτα βίντεο με Τραμπ
Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό TikTok, τα πρώτα βίντεο με Τραμπ
«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ
Ο Λευκός Οίκος απέκτησε επίσημο λογαριασμό στο TikTok χθες, Τρίτη, με στόχο να περάσει τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.
Ο νέος λογαριασμός «@whitehouse» ενεργοποιήθηκε χθες το βράδυ (19/8) με την πρώτη του ανάρτηση να είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ δηλώνει: «Είμαι η φωνή σας», ενώ η λεζάντα έγραφε «Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;».
Τρεις ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο αυτού ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου είχε ήδη 25.000 ακόλουθους, ενώ τώρα μετράει περίπου 70.000.
Ο Τραμπ θεωρεί ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την υποστήριξη των νεαρών ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Ωστόσο, βουλευτές και γερουσιαστές ανησυχούν ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ ενδέχεται να πέσουν στα χέρια της κυβέρνησης της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.
Ο λογαριασμός στο TikTok, τον οποίο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι ο Ρεπουμπλικάνος, ο «@realdonaldtrump», έχει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται, επίσης, πολύ στον λογαριασμό του στο Truth Social για να περάσει τα μηνύματά του, ενώ ενίοτε κάνει αναρτήσεις και στον λογαριασμό του στο «Χ».
«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.
«Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση», πρόσθεσε.
Στην πιο πρόσφατη ανάρτηση του στο TikTok, ο Λευκός Οίκος δημοσίσευσε στιγμιότυπα από διάσημες στιγμές του Αμερικανού προέδρου. Μάλιστα το βίντεο ξεκινάει με τον Τραμπ να λέει: «Ήμουν ο κυνηγημένος, αλλά τώρα εγώ είμαι ο κυνηγός».
Ο νέος λογαριασμός «@whitehouse» ενεργοποιήθηκε χθες το βράδυ (19/8) με την πρώτη του ανάρτηση να είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ δηλώνει: «Είμαι η φωνή σας», ενώ η λεζάντα έγραφε «Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;».
@whitehouse
America we are BACK! What’s up TikTok?♬ original sound - The White House
Ο Τραμπ θεωρεί ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την υποστήριξη των νεαρών ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Ωστόσο, βουλευτές και γερουσιαστές ανησυχούν ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ ενδέχεται να πέσουν στα χέρια της κυβέρνησης της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.
@whitehouse
We’re so back♬ original sound - The White House
«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.
«Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση», πρόσθεσε.
@whitehouse
‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’♬ original sound - The White House
Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός και αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.
Όμως, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.
Όμως, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα