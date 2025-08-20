Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό TikTok, τα πρώτα βίντεο με Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Κάρολαϊν Λέβιτ

Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό TikTok, τα πρώτα βίντεο με Τραμπ

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ

Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό TikTok, τα πρώτα βίντεο με Τραμπ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λευκός Οίκος απέκτησε επίσημο λογαριασμό στο TikTok χθες, Τρίτη, με στόχο να περάσει τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.

Ο νέος λογαριασμός «@whitehouse» ενεργοποιήθηκε χθες το βράδυ (19/8) με την πρώτη του ανάρτηση να είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ δηλώνει: «Είμαι η φωνή σας», ενώ η λεζάντα έγραφε «Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;».

@whitehouse

America we are BACK! What’s up TikTok?

♬ original sound - The White House
Τρεις ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο αυτού ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου είχε ήδη 25.000 ακόλουθους, ενώ τώρα μετράει περίπου 70.000.

Ο Τραμπ θεωρεί ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την υποστήριξη των νεαρών ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο, βουλευτές και γερουσιαστές ανησυχούν ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ ενδέχεται να πέσουν στα χέρια της κυβέρνησης της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

@whitehouse

We’re so back

♬ original sound - The White House
Ο λογαριασμός στο TikTok, τον οποίο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι ο Ρεπουμπλικάνος, ο «@realdonaldtrump», έχει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται, επίσης, πολύ στον λογαριασμό του στο Truth Social για να περάσει τα μηνύματά του, ενώ ενίοτε κάνει αναρτήσεις και στον λογαριασμό του στο «Χ».

Κλείσιμο
«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση», πρόσθεσε.

@whitehouse

‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’

♬ original sound - The White House
Στην πιο πρόσφατη ανάρτηση του στο TikTok, ο Λευκός Οίκος δημοσίσευσε στιγμιότυπα από διάσημες στιγμές του Αμερικανού προέδρου. Μάλιστα το βίντεο ξεκινάει με τον Τραμπ να λέει: «Ήμουν ο κυνηγημένος, αλλά τώρα εγώ είμαι ο κυνηγός».

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός και αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης