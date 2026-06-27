Βενεζουέλα: Σύζυγος ποδοσφαιριστή πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό

Το παιδί διασώθηκε και επέζησε από θαύμα καθώς η μητέρα το κάλυψε με το σώμα της