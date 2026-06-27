Βενεζουέλα: Σύζυγος ποδοσφαιριστή πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό
Βενεζουέλα: Σύζυγος ποδοσφαιριστή πέθανε σώζοντας την κόρη τους από τον σεισμό
Το παιδί διασώθηκε και επέζησε από θαύμα καθώς η μητέρα το κάλυψε με το σώμα της
Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βενεζουέλα ο θάνατος της συζύγου του ποδοσφαιριστή Χέκτορ «Κίκι» Μπέγιο, Αντρέα, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 24 Ιουνίου.
Το κτίριο στο οποίο διέμενε η οικογένεια κατέρρευσε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης, παγιδεύοντας τους ενοίκους κάτω από τα συντρίμμια.
Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, ωστόσο για την Αντρέα Μπέγιο ήταν ήδη αργά.
Ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε τον θάνατο της συζύγου του μέσα από ανάρτησή του στα social media, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο του για την απώλεια, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον αθλητικό και όχι μόνο κόσμο.
Η ιστορία της οικογένειας έχει γίνει σύμβολο της τραγικής διάστασης του σεισμού, αλλά και της μητρικής αυτοθυσίας, καθώς η μικρή Αλάνα σώθηκε χάρη στην τελευταία πράξη προστασίας της μητέρας της.
Το κτίριο στο οποίο διέμενε η οικογένεια κατέρρευσε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης, παγιδεύοντας τους ενοίκους κάτω από τα συντρίμμια.
Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, ωστόσο για την Αντρέα Μπέγιο ήταν ήδη αργά.
Θυσιάστηκε για να σώσει την κόρη τηςΌπως αναφέρουν μαρτυρίες και τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αντρέα προσπάθησε να προστατεύσει την μικρή τους κόρη, Αλάνα, ηλικίας λίγο πάνω από ενός έτους, καλύπτοντάς την με το σώμα της τη στιγμή της κατάρρευσης. Η πράξη της αποδείχθηκε σωτήρια για το παιδί, το οποίο κατάφερε να σωθεί,
Ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε τον θάνατο της συζύγου του μέσα από ανάρτησή του στα social media, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο του για την απώλεια, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τον αθλητικό και όχι μόνο κόσμο.
Η ιστορία της οικογένειας έχει γίνει σύμβολο της τραγικής διάστασης του σεισμού, αλλά και της μητρικής αυτοθυσίας, καθώς η μικρή Αλάνα σώθηκε χάρη στην τελευταία πράξη προστασίας της μητέρας της.
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