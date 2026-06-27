Παναθηναϊκός: Έκλεισε τον Έλμιν Ράστοντερ, αναμένονται οι ανακοινώσεις
SPORTS
Έλμιν Ράστοντερ Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έκλεισε τον Έλμιν Ράστοντερ, αναμένονται οι ανακοινώσεις

Το κόστος της μετακίνησής του θα φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να υπογράψει 4ετες συμβόλαιο 

Παναθηναϊκός: Έκλεισε τον Έλμιν Ράστοντερ, αναμένονται οι ανακοινώσεις
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Οριστικό είναι το deal για τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, η συμφωνία είχε επιτευχθεί από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (25/06) και στην ουσία διευθετήθηκαν και τα τελευταία θέματα που απέμεναν προκειμένου να κλείσει το θέμα μία και καλή.

Το κόστος της μετακίνησής του θα φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ ο Βορειομακεδόνας φορ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πρασίνους». Τη Δευτέρα (29/06) αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, ώστε να κλείσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα εκείνος αναμένεται να φτάσει στην Ολλανδία και το Άπελντοορν, όπου βρίσκεται το «τριφύλλι» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του τη Δευτέρα (30/06).

Πηγή: www.gazzetta.gr
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