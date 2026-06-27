Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου: Παραβιάζει «κόκκινες γραμμές»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον είναι "άκυρη", μια "ταπείνωση" και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθει από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.

Ο Κάσεμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει "κόκκινες γραμμές".



«Η συμφωνία πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ναΐμ Κάσεμ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «νομιμοποιεί» με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας.



«Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, αναφερόμενος στο κείμενο που υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.



Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως πραγματοποίησε πλήγμα στον νότιο Λίβανο



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σήμερα μια αεροπορική επιδρομή εναντίον φερόμενων μαχητών στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.



Μια εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP πως το πλήγμα στόχευε «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες».



«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αξιολογούνται», συμπλήρωσε ο ισραηλινός στρατός.