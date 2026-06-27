Απίστευτος καβγάς για μια ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ισπανία - 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά

Αγριο ξύλο έπεσε σε ξενοδοχείο στην Ισπανία, όταν τουρίστες ήρθαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 13χρονης κοπέλας.Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βίαια δίπλα στην πισίνα.Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν η μία 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλη οικογένεια. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.Μάρτυρες περιγράφουν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με έναν άνδρα να επιτίθεται στη 13χρονη.Η ανήλικη απομακρύνθηκε αιμόφυρτη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.