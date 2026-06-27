Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Απίστευτος καβγάς για μια ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ισπανία - 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά
Απίστευτος καβγάς για μια ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο στην Ισπανία - 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά
Θύμα της συμπλοκής μια ανήλικη Βρετανίδα, που μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο
Αγριο ξύλο έπεσε σε ξενοδοχείο στην Ισπανία, όταν τουρίστες ήρθαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 13χρονης κοπέλας.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βίαια δίπλα στην πισίνα.
Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν η μία 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλη οικογένεια. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
Μάρτυρες περιγράφουν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με έναν άνδρα να επιτίθεται στη 13χρονη.
Η ανήλικη απομακρύνθηκε αιμόφυρτη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βίαια δίπλα στην πισίνα.
ALERT: Massive brawl breaks out after a grown man attacks a 13-year-old girl who accidentally sits in a reserved chair at the pool.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 26, 2026
The incident occurred when a teenager at the Santa Susanna hotel in Catalonia, about 40 miles from Barcelona, sat in a chair that had been used by… pic.twitter.com/IW1asbotSF
Μάρτυρες περιγράφουν ότι άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τραβούν μαλλιά και να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με έναν άνδρα να επιτίθεται στη 13χρονη.
Η ανήλικη απομακρύνθηκε αιμόφυρτη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και άλλοι τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
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