Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο πάνω της και να αυτοπυροβολήθηκε

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ατύχημα από εκπυρσοκρότηση

, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για αυτοπυροβολισμό - Μου είπε να κάνω πίσω επειδή την άγχωνα, λέει ο εκπαιδευτής που ήταν παρών στο περιστατικό