Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε περιοχή 63 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Μπαρχάν στο Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 03:06:21, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.
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