Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν
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Σεισμός Πακιστάν

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε περιοχή 63 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Μπαρχάν στο Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 03:06:21, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ευρύτερες περιοχές, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας.

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