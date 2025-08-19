Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Politico: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για την πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι
Η πρωτεύουσά της Ουγγαρίας αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τους Αμερικανούς, αναφέρει το Politico
O Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας Βουδαπέστη ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει σήμερα το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη Σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσά της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.
